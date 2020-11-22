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    秋鬥反萊豬因「挺中天」模糊焦點？ 陳玉珍：就是反民進黨大集合

    國民黨立委陳玉珍（左）、前立委沈智慧（右）等今日召開記者會，號召全民站出來反毒豬顧健康。（記者簡榮豐攝）

    國民黨立委陳玉珍（左）、前立委沈智慧（右）等今日召開記者會，號召全民站出來反毒豬顧健康。（記者簡榮豐攝）

    2020/11/22 10:49

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨預計號召萬人參加今下午舉行的「秋鬥」遊行，對於秋鬥遊行主軸恐被「挺中天」模糊焦點，國民黨立委陳玉珍今早直言，這次秋鬥就是「反民進黨」、討厭民進黨大集合，可見政府各方面都做太爛，國民黨只是站在協助參與的角色。

    「2020秋鬥」今下午1點將在凱達格蘭大道登場，國民黨本次藉由「反萊豬」搭上線，並藉中天新聞台換照未過，將論述主軸改為「反萊豬、反關台」，陳玉珍今上午與國民黨前立委沈智慧與10餘位民眾在凱道周邊中山南路上召開記者會，高喊「反萊豬、要健康，婆婆媽媽站出來；反關台、反罷凌，兄弟姊妹站出來」等口號，並踩破象徵「毒豬」的小豬撲滿。

    陳玉珍指出，踩破3隻小豬就是要告訴蔡英文總統「妳欺騙了我們」，欺騙人民要清廉、要改革、要跟人民站在一起，卻是把人民手中的遙控器拿掉、戕害人民的身體健康，呼籲民眾為了國家未來一起站出來。

    對於國民黨將訴求轉為「反萊豬、反關台」，被民間團體擔憂模糊焦點，陳玉珍認為，訴求反而集中，大家都知道這是「反民進黨」，就是討厭民進黨的大集合，因為民進黨這陣子來倒行逆施的事情實在太多，罄竹難書。

    陳玉珍說，秋鬥本來就是有各式各樣的團體，對執政者做不好的地方大聲、拍桌抗議，各團體有不同訴求，也是政府做太爛了，讓這麼多團體有這麼多訴求可以來反對它，沒有模糊焦點的問題。

    沈智慧表示，今年秋鬥有5大訴求，各式各樣，不只反萊豬、挺中天而已，這是集合所有台灣人民，對執政當局施政不當表達憤怒，包含各黨各派、無黨無派的人。

    陳玉珍也表示，這次秋鬥是「反毒豬、反雙標、反黨國」，國民黨只是站在協助參與的角色，不牽涉到黨派，無黨無派、各黨各派都歡迎站出來，讓政府聽到人民的心聲。

    陳玉珍、沈智慧、民主監督聯盟總召集人黃正忠怒踩象徵毒豬的撲滿。（記者簡榮豐攝）

    陳玉珍、沈智慧、民主監督聯盟總召集人黃正忠怒踩象徵毒豬的撲滿。（記者簡榮豐攝）

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