揹行動不便者上車、送乘客口罩救急 陳信義獲北市優良駕駛表揚

三重客運駕駛郭仁偉（左起）、大南汽車駕駛陳信義、淡水客運駕駛陳建瑋獲得優良駕駛表揚，還是民眾在臉書票選的人氣駕駛前3名。（記者蔡亞樺攝）

2020/11/21 17:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年受到武漢肺炎疫情的影響，民眾搭乘公車捷運等大眾運輸工具必須配戴口罩，否則無法搭乘，從事公車駕駛員15年的陳信義，貼心提供預備口罩，讓沒戴口罩的末班車乘客順利返家、忘記戴口罩小學生能去補習上課，暖心體貼的行為讓陳信義獲得台北市優良駕駛表揚，還是民眾臉書票選的人氣駕駛。

台北市交通局、公共運輸處今日下午舉行「運轉為您，齊心防疫」優良駕駛頒獎典禮，共有150名駕駛獲得表揚，包含3名民眾票選的人氣駕駛，分別是三重客運駕駛郭仁偉、大南汽車駕駛陳信義、淡水客運駕駛陳建瑋，台北市副市長黃珊珊出席頒獎。

今年62歲的陳信義待客猶如父母親，他說，家中父母長輩年歲已高，行動不便，因此看到輪椅乘客或行動不便長者都會盡量幫忙，無法踏階梯搭車的長者，他都會扶上車，甚至用揹的也會揹上車，就像照顧自己父母親，感同身受。

陳信義提到，今年疫情嚴重，政府規定沒戴口罩不能搭公車，而他平時最常跑末班車，常遇到剛下班的乘客忘記戴口罩，可是深夜臨時要買口罩買不到，就會提供預備口罩，讓末班車乘客回家休息，也遇到要去補習班上課的小學生忘記戴口罩，趕緊拿出口罩讓他們戴。

陳信義也有遇到不戴口罩的乘客規勸不聽，不厭其煩提醒溝通，乘客最後配合戴上口罩，耐心化解乘客的不滿。擔任公司駕駛3年的陳建瑋對乘客也有自我一套方法，他說，盡量不要跟乘客頂嘴，他們要罵就安靜給他們，乘客逃票就好言勸說，不要去爭執、好來好去就好。

郭仁偉在三重客運服務8年的時間，數月前發生一起事件讓他印象格外深刻，郭仁偉回憶，某日下午有名高齡7、80歲長者，一上車就拿出身分證給他，問長者家住哪等問題都無法清楚表達，語焉不詳，隨即意識到該名長者可能失智，看了身分證發現長者住在土城，由於他還要繼續工作，因此聯繫警察，警察最後把這位爺爺帶回派出所協助送回家。

郭仁偉說，當時發現長者的反應跟一般人舉動不太一樣，查看身上也沒有其他長照中心的服務證，他之前也遇過滿多位長者有這方面問題，因此他都會留意一下。行徑十分貼心。

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大南客運人氣駕駛陳信義（左）獲獎。（台北市政府提供）

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