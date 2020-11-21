為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    揹行動不便者上車、送乘客口罩救急 陳信義獲北市優良駕駛表揚

    三重客運駕駛郭仁偉（左起）、大南汽車駕駛陳信義、淡水客運駕駛陳建瑋獲得優良駕駛表揚，還是民眾在臉書票選的人氣駕駛前3名。（記者蔡亞樺攝）

    三重客運駕駛郭仁偉（左起）、大南汽車駕駛陳信義、淡水客運駕駛陳建瑋獲得優良駕駛表揚，還是民眾在臉書票選的人氣駕駛前3名。（記者蔡亞樺攝）

    2020/11/21 17:56

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年受到武漢肺炎疫情的影響，民眾搭乘公車捷運等大眾運輸工具必須配戴口罩，否則無法搭乘，從事公車駕駛員15年的陳信義，貼心提供預備口罩，讓沒戴口罩的末班車乘客順利返家、忘記戴口罩小學生能去補習上課，暖心體貼的行為讓陳信義獲得台北市優良駕駛表揚，還是民眾臉書票選的人氣駕駛。

    台北市交通局、公共運輸處今日下午舉行「運轉為您，齊心防疫」優良駕駛頒獎典禮，共有150名駕駛獲得表揚，包含3名民眾票選的人氣駕駛，分別是三重客運駕駛郭仁偉、大南汽車駕駛陳信義、淡水客運駕駛陳建瑋，台北市副市長黃珊珊出席頒獎。

    今年62歲的陳信義待客猶如父母親，他說，家中父母長輩年歲已高，行動不便，因此看到輪椅乘客或行動不便長者都會盡量幫忙，無法踏階梯搭車的長者，他都會扶上車，甚至用揹的也會揹上車，就像照顧自己父母親，感同身受。

    陳信義提到，今年疫情嚴重，政府規定沒戴口罩不能搭公車，而他平時最常跑末班車，常遇到剛下班的乘客忘記戴口罩，可是深夜臨時要買口罩買不到，就會提供預備口罩，讓末班車乘客回家休息，也遇到要去補習班上課的小學生忘記戴口罩，趕緊拿出口罩讓他們戴。

    陳信義也有遇到不戴口罩的乘客規勸不聽，不厭其煩提醒溝通，乘客最後配合戴上口罩，耐心化解乘客的不滿。擔任公司駕駛3年的陳建瑋對乘客也有自我一套方法，他說，盡量不要跟乘客頂嘴，他們要罵就安靜給他們，乘客逃票就好言勸說，不要去爭執、好來好去就好。

    郭仁偉在三重客運服務8年的時間，數月前發生一起事件讓他印象格外深刻，郭仁偉回憶，某日下午有名高齡7、80歲長者，一上車就拿出身分證給他，問長者家住哪等問題都無法清楚表達，語焉不詳，隨即意識到該名長者可能失智，看了身分證發現長者住在土城，由於他還要繼續工作，因此聯繫警察，警察最後把這位爺爺帶回派出所協助送回家。

    郭仁偉說，當時發現長者的反應跟一般人舉動不太一樣，查看身上也沒有其他長照中心的服務證，他之前也遇過滿多位長者有這方面問題，因此他都會留意一下。行徑十分貼心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    大南客運人氣駕駛陳信義（左）獲獎。（台北市政府提供）

    大南客運人氣駕駛陳信義（左）獲獎。（台北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衝上內湖人行道撞死人 客運司機「毒駕」起訴、檢請求加重其刑
    2020/11/12 17:32

    衝上內湖人行道撞死人 客運司機「毒駕」起訴、檢請求加重其刑
    公車駕駛找不到廁所亂解放嚇壞路過婦女 中市交通局允處理
    2020/10/06 12:48

    公車駕駛找不到廁所亂解放嚇壞路過婦女 中市交通局允處理

    立軒天善熱銷破8成 三房熱烈搶購中
    公車司機超時工作嚴重 北市公運處︰3個月內提改善報告
    2020/10/05 16:35

    公車司機超時工作嚴重 北市公運處︰3個月內提改善報告
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    7千班內湖公車 單趟載不到5人
    2020/11/15 05:30

    7千班內湖公車 單趟載不到5人

    未走遴選程序 內湖高工校長復職引不滿
    2020/11/15 05:30

    未走遴選程序 內湖高工校長復職引不滿

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播