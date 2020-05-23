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李克強未提九二共識 兩岸人士：國民黨的「大石頭」還放原地

中國全國人大會議昨天開幕，國務院總理李克強在會中提出政府工作報告。（路透資料照）

中國全國人大會議昨天開幕，國務院總理李克強在會中提出政府工作報告。（路透資料照）

2020-05-23 16:52:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國人大政協兩會此刻在北京召開，國務院總理李克強昨天提出政府工作報告，在涉台部分未提及「九二共識」，引發關注。兩岸人士表示，蔡總統五二○就職演說沒提「九二會談」，李克強昨天的表述也沒有「九二共識」，讓繼續表述「九二共識」的國民黨很尷尬，「自己綁住自己的腳」。

「九二共識」於2009年首度出現在中國兩會政府工作報告中，2014年起每年都會「堅持」或「維護」九二共識，但今年卻未提「九二共識」。兩岸人士說，李克強不表述「九二共識」，出現了新的變化，不過，北京是打算拋棄，還是暫時不說，仍要持續觀察。

這名人士認為，國民黨主席江啟臣想把「九二共識」擺一邊，往前跨出一步，讓年輕人認同，但前總統馬英九、國會安前秘書長蘇起卻跳出來，讓國民黨的兩岸論述再怎麼檢討，「九二共識」還是割不掉、撕不下來，「九二共識」的「大石頭」只能放在原地，國民黨說要檢討兩岸論述，結果仍繼續在原地打轉。

此外，李克強提出的中國政府工作報告也未提到兩岸「和平統一」或「和平發展」，他表示，自1983年以來，報告都會有「和平」兩字，有人憂心今年未提，是否代表往武統推進，現還言之過早。不過，對北京而言，兩岸問題並非處理優先項目，在他看來，李克強的論述仍維持過去基調。

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