老字號中客團餐廳水蛙魯 9月底熄燈

2019-09-03 21:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕又有經營中客的業者活不下去！接待中客團的20年老字號餐廳水蛙魯今天向各大旅行社發出通知，指出因中客刪減加上經濟不景氣，老闆和團隊在努力依舊敵不過大環境的不景氣，負債累累的壓力排山倒海而來，決定在今年9月30日結束營業。

中國今年8月起大動作限縮旅客來台，企圖影響台灣觀光業，部分經營中客為主的旅行業者人人自危，上月先是傳出經營中客一條龍的寶得利經營不善，如今又傳出以接待中客團為主的老字號台菜餐廳水蛙魯也要關門大吉。

水蛙魯餐廳老闆羅孝有今天向各大旅行社發出通知，信中表示感謝大家長久以來的支持與愛護，從碧海山莊搬家到南京東路，一直支持水蛙魯的大家，老闆與工作團隊向您們致上深深的謝意。

信中表示，因為中客刪減加上經濟不景氣，老闆與團隊努力再努力，依舊敵不過大環境的不景氣，負債累累的壓力排山倒海而來，於是痛心決定在今年9月30日結束營業。

旅遊業者李奇嶽表示，水蛙魯是老字號，也是非常有口碑的中客餐廳，全盛時期午、晚餐最高紀錄可翻桌6次，每人用餐價位約200到250元，品質不錯，曾養活許多台灣人。

李奇嶽表示，從水蛙魯結束營業的案例可以知道，未來半年將是非常嚴峻的半年，且不只是外界說的一條龍的業者會遭殃，其他接待中客的上下游業者都會很難生存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法