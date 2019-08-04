中國限縮遊客赴台 南華早報：無法達成施壓目的

2019-08-04 15:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據香港《南華早報》報導，中國從8月1日起限縮民眾赴台旅遊，以干擾2020年台灣總統大選。中國先前也用這一招來對付南韓、帛琉，儘管對2國的經濟帶來影響，但最後南韓並未改變部署美國薩德反飛彈系統（THAAD）的決定，帛琉也未改變與台灣的外交關係。如今，中國再用此招對付台灣，可能也無法達成目的。

北京當局用遊客當武器來對付他國政府，台灣是最新案例。2017年，南韓政府因為部署薩德系統，引發中國不滿，禁止團客赴南韓旅遊，預估導致南韓損失7.5兆韓元（62.4億美元），當年赴韓旅遊的中國觀光客從前1年的810萬人降至420萬人。

但南韓政府並未因中國此舉而停止部署薩德系統，中國政府的蠻橫行為，反而使南韓民眾更討厭中國。根據峨山政策研究院2017年所做的民調，南韓人最喜歡的國家中，中國從1月的4.31分跌至3月的3.21分，滿分為10分。

香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯表示，中國遊客對南韓、台灣等國的觀光產業會帶來很大影響，觀光確實是製造經濟壓力的有效工具，但部署薩德系統對南韓而言攸關國家安全，首爾當局不會因為經濟損失就放棄這個計畫。

中國也曾用類似策略對付帛琉。2017年11月，北京當局禁止團客赴帛琉旅遊，施壓該國中斷與台灣的外交關係，改承認北京；當年第3和第4季，赴帛琉旅遊的中國遊客人數驟降22.7%。但帛琉仍維持與台灣的外交關係。

今年6月初，中國也因與美國爆發貿易戰，而以美國經常發生槍擊、搶劫和竊案，對美國發出旅遊警示；之後還警告留學生和學者若要前往美國，必須提高風險評估。

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