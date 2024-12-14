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    勝安宮建醮 總統贈匾「敦仁郅善」

    總統賴清德昨日前往台南勝安宮參香，並致贈「敦仁郅善」匾額。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德昨日前往台南勝安宮參香，並致贈「敦仁郅善」匾額。（記者王姝琇攝）

    2024/12/14 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德昨天前往北區勝安宮參香，並頒贈「敦仁郅善」匾額。賴清德致詞時感謝台南鄉親的一路相挺，也細數在地交通、產業等各項建設，強調台南更進步、不能落後。

    勝安宮主祀開漳聖王和池府千歲，今年舉辦十二年一科的五朝祈安清醮大典。賴清德特地回來獻匾叩謝神恩，他指出，行政院召開經濟發展會議，將台灣分成六區，其中包含台南市在內的是嘉南高屏的「大南方新矽谷」，台南有了這個地位後就能好好發展，行政院和國家將大力支持建設。

    賴清德表示，台南鐵路地下化持續施工中，市府也積極規劃捷運路線，在六都之中台南腳步相對較慢，但台南不能落後，市長黃偉哲要帶領團隊加速與交通部合作，讓交通建設脫胎換骨。目前南科產值居全國科學園區之冠，帶動台南進步，市府有稅收，經濟產業亦得以發展，對南台灣有很大幫助。

    賴清德強調，未來沒有人工智慧是不行的，中央研究院南部院區已開幕，國家算力中心將設在台南沙崙；加上南區社宅動土，協助年輕人及弱勢安居，他願盡心盡力支持台南，回報大家的一路相挺。

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