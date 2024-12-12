（台南）捷運紅線規劃接高捷 不出站一票到底

捷運紅線路線圖

2024/12/12 05:30

交通部現勘路線規劃 全長6.52公里設6站 最南嘉藥大學將設共站

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運紅線可行性研究已提送交通部審議，交通部昨日實地勘查，沿線現勘瞭解路線與六處停靠站位規劃，將在嘉南藥理大學站與高雄紅線銜接。南市交通局表示，未來台南與高雄捷運票證整合，民眾搭乘將可一票到底。

請繼續往下閱讀...

可行性研究已提送中央審議

台南捷運工程處表示，交通部主要是實地勘查瞭解大林站、南台南站、台南航空站、奇美博物館等場站重要節點，以及沿線大眾運輸車站核心結合區域發展規劃內容，並針對如何跨越快速公路台八十六線、如何銜接捷運第一期藍線、台鐵南台南站，如何與高雄捷運銜接轉乘等議題進行交流，交通部相當肯定規劃內容，具實務可行性及未來前瞻性，將協助加速捷運計畫審議程序，以利可行性研究報告早日核定。

沿線經南台南副都心、奇美博物館等

南市交通局長王銘德指出，紅線全線約六．五二公里、共設置六處車站，路線規劃自文化中心與第一期藍線銜接，沿線途經大林站、南台南副都心、台南航空站、奇美博物館以及嘉南藥理大學站等重要節點。

王銘德表示，已與高雄市政府達成共識，未來在嘉藥大學站與高雄紅線共站銜接，採免出站於月台通道內進行轉乘，減少轉乘民眾的步行距離或上下樓梯之不便，另也會透過二市的票證整合，使民眾能一票到底，無縫銜接南、高二市，滿足二市密切的交通運輸旅運需求，另為加速紅線進程，已同時啟動綜合規劃作業，期能加速推動捷運建設時程。

優先路網 串聯東、南及仁德區

市長黃偉哲表示，紅線是台南捷運優先路網路線之一，串聯東區、南區及仁德區重要捷運路線，未來可整合台南與高雄之間緊密的交通網路，強化南台灣科技廊帶的公共運輸串聯。市府團隊會持續積極配合中央審查作業，全力爭取捷運可行性研究核定往綜合規劃階段邁進，以期早日實現台南捷運建設。

交通部昨實地勘查台南捷運紅路線與6處停靠站位規劃。 （交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法