鹽洲抽水站啟用 永康防洪升級

台南永康鹽洲抽水站啟用，總抽水量每秒可達26.25噸。（記者劉婉君攝）

2024/10/08 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕改善永康鹽洲地區的積淹水沉痾，斥資三．九四億元建造的鹽洲抽水站，昨天竣工啟用，總抽水量每秒可達廿六．二五噸，相當於約八十秒可抽光一座標準游泳池的水量，使永康的防洪效能再升級。

80秒可抽光一座標準泳池水量

鹽洲抽水站獲內政部國土管理署全額補助，於二○二二年七月中旬開工，今年八月上旬完工，昨由市長黃偉哲等人舉行竣工啟用儀式，為台南首座設置迴流系統的抽水站，透過迴流系統蓄積水量並循環流動，抽水機組在平時保養期間，也可實際抽水測試並適時調整機組設定，維持在最佳狀態。

集水範圍97公頃 保護人口約4500人

水利局長邱忠川表示，永康鹽洲地區地勢低窪，豪大雨時易因鹽水溪水位上漲，導致地表雨水難以排除，必須以機械方式抽排。鹽洲抽水站包含一部備用機在內，共配置五部機組，集水範圍達九十七公頃，可改善鹽行、鹽洲等地區的淹水情形，保護人口約四五○○人。

抽水站以矮灌綠籬取代傳統的鋼筋水泥圍牆，未來搭配站區南側預定開闢的公四鄰里公園，以及太陽光電設施，將打造成為可供民眾休憩的綠色開放空間。邱忠川指出，鐵路以南的永康創意園區等地勢較高處，目前正持續辦理雨水下水道建置計畫，預計將分年分段完成壓力箱涵排水系統，完工後可將地勢較高處的雨水，直接以重力方式排至鹽水溪，減輕低地負擔。

黃偉哲表示，看到山陀兒颱風造成的災害，就知道水利建設的必要性是無可替代的，鹽洲抽水站完工後，對永康地區民眾的生命、財產安全，將帶來更大的保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法