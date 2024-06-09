白蓮霧嫁接 謝濡鴻種出5種蓮霧

謝濡鴻花了六年的時間成功調節白蓮霧產期，果園每年也吸引許多親子預約採果。（記者劉婉君攝）

2024/06/09 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕新市區約卅年前推動白蓮霧復育，六十歲謝濡鴻是第一批栽種者之一，最多曾種植超過五十棵，但因白蓮霧管理不易，且產期適逢雨季，收穫不佳，他改以白蓮霧嫁接其他品種，目前有多達五種蓮霧，並靠著求教及自我摸索，調節產期，近年並開放民眾預約採果，每年都有不少親子體驗採果樂。

謝濡鴻位於新市區北三舍的果園內，種有許多種果樹，有葡萄、火龍果、酪梨等，光是蓮霧就有白蓮霧、黑糖芭比、飛彈蓮霧、香水巴掌及白玉蓮霧，肥料也是以米糠、鳳梨、黃豆、香蕉等自行發酵製成的有機肥，園裡的落葉成為堆肥。

謝濡鴻表示，白蓮霧容易落果，雨季時常常掉滿地或裂果，影響收成，售價也較一般水果高，而清香的風味與口感，顧客群以年紀較長者居多，加上近年來受到南科發展的影響，種植的人愈來愈少，陸續改為嫁接其他品種的蓮霧，但仍保留七棵白蓮霧。

他說，園裡的蓮霧曾採認養方式，後來改推出親子採果體驗，第一年恰好遇到武漢肺炎疫情爆發，民眾無法出國，每天平均有十組親子預約，根本忙不過來，意外打響知名度。

為避開雨季，謝濡鴻花了六年時間，去年才成功調節白蓮霧的產期，使園裡的各種蓮霧產期可以從二月一直採收到七月中旬。

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