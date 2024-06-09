說台南故事 作家分享台、義飲食

首場作家楊馥如將分享義大利與台灣的飲食文化異同。（楊馥如提供）

2024/06/09 05:30

市圖辦活動 首場邀旅居義大利多年 楊馥如將介紹丸子、紅蔥頭料理

〔記者劉婉君／台南報導〕台南美食出名、台南人熱情好客，台南市立圖書館於六月至十一月，規劃五場以家宴料理為主題的活動，邀請六位台南在地主廚及作家開講，從食物說台南的故事，民眾還可一起動手做料理，首場「世界的台南廚房：多變的丸子料理」將於廿二日登場，一開放報名，廿分鐘即額滿，反應相當熱烈。

永康新總館以家宴料理為主題

「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動，以美食料理串聯永康新總館的特色空間「城市灶咖」，將由主廚分享自家招待客人的好菜料理撇步，也聊聊相關的飲食文化故事，第一場將由單子葉料理主廚詹珀凰與飲食作家楊馥如搭配，示範丸子的一丸三吃，一起介紹義大利與台灣的飲食文化異同。

義大利人也用紅蔥頭豬油拌細麵

台南七股是紅蔥頭的主要產地之一，楊馥如曾旅居義大利多年，四年前定居台南，她曾在《台南文學季︱關不上的故事盒》Podcast頻道分享，初到義大利時非常想念家鄉，突然發現義大利人也會吃紅蔥頭，也會用豬油爆香紅蔥頭，撫慰了遊子思鄉的心，搬到台南之後，對台南許多有歷史的吃食例如「飯桌仔」感到驚豔，義大利威尼斯也有類似概念的小碟菜；義大利人也會用紅蔥頭豬油拌細麵，如今義籍丈夫想念家鄉食物時，她會帶他吃台南的肉燥意麵。

台南市立圖書館長楊馥菱表示，飲食是認識文化的最佳路徑，今年適逢「臺南400」，因此以台南故事為文本，邀請飲食領域的各路達人分享美食好滋味，讓更多人認識府城故事，進一步深入探索台南深厚的文化底蘊。

邀各路達人分享美食好滋味

後續還有「阿霞飯店」主廚吳建豪，以「老字號手路菜的傳承與創新：招牌蝦棗」為題，娓娓道來台菜老字號的故事；田媽媽長盈海味屋第四代謝佳歆，分享在地鹽業與虱目魚的飲食文化；料理達人林太，以一鍋暖心料理燉出台南人的愛，示範洋蔥牛尾湯；「博仁堂」第三代負責人周建文，則介紹百年中藥行的美味藥膳—四君四臣排骨湯。

台南市立圖書館將推出5場「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動，帶民眾邊做料理、邊聽主廚說故事。（台南市圖提供）

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