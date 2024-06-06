（台南）西拉雅好Chill 夏日觀光祭開鑼

關子嶺夏日山車祭將在七月廿七日舉辦拉山車巡行祈福活動。（資料照，記者楊金城攝）

2024/06/06 05:30

消費集點抽獎 二寮攝影賽徵件 重頭戲關子嶺山車祭

〔記者楊金城／官田報導〕西拉雅夏日好Chill今天（六日）開跑，有消費集點抽iPhone、仙境二寮攝影比賽、夏日好Chill遊程，重頭戲關子嶺夏日山車祭則在七月廿七、廿八日登場，推動暑假國旅觀光。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能說，觀光署推出台灣仲夏節在六月啟動，串連全台好吃、好玩的活動與景點，其中「西拉雅夏日好Chill」今天開跑到八月底，希望透過系列活動推動西拉雅夏、秋季的觀光旅遊。

嘗農特產 體驗特色活動

西拉雅管理處與台南市旅行商業同業公會、西拉雅觀光產業協會昨為西拉雅夏日好Chill宣傳，徐振能指出，六月正值台南白河蓮子、芒果、綠竹筍產季，搭上西拉雅夏日好Chill系列活動，歡迎遊客來西拉雅品嘗農特產、體驗特色活動、泡泥漿溫泉，不但舒壓也可以玩得盡興。

夏日好Chill先開跑的消費集點抽獎，聯合大西拉雅觀光圈內食、宿、遊、購四十三家的店家提供多項優惠，消費滿二百元可集一點，集滿十點即可參加抽獎，參加關子嶺夏日山車祭活動也可以集點，點數越多、抽獎機會越多，七、九月各抽出一位iPhone15幸運兒。

仙境二寮攝影比賽徵件至八月十六日截止，冠軍獎金三萬元，歡迎攝影高手來為西拉雅留下美好瞬間。

推2日程 達人教手機攝影

夏日好Chill遊程為七月廿七、廿八日的二日遊套裝行程，參與體驗關子嶺夏日山車祭，遊程搭配手機攝影達人王小路指導遊客學習手機攝影。

關子嶺夏日山車祭將在七月廿七、廿八日舉辦，廿七日下午四點有拉山車巡行祈福，以及清涼創意比賽，搭配二天小農農產銷售、那卡西演出的清涼市集，暑假到關子嶺泡湯也很好玩。

西拉雅夏日好Chill的活動資訊、報名，可上西拉雅官網、臉書粉絲專頁查詢。

西拉雅夏日好Chill活動開跑，好吃、好玩活動豐富。（記者楊金城攝）

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