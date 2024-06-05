台南國中小科展頒獎 23作品進軍全國

關廟五甲國小獲得台南科展國小組「生活與應用科學（一）」第一名，市長黃偉哲（左五）頒獎表揚。 （南市教育局提供）

2024/06/05 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第六十四屆公私立國民中小學科學展覽會，昨天在金城國中由市長黃偉哲頒獎，其中有廿三件第一名作品將代表台南市進軍全國科展。

全市國中、小共有二二四件參展，一四二件獲獎。黃偉哲表示，台灣以先進科技工業揚名世界，這項傲人成就有賴於科學人才的培育及產官學環境的總體營造，感謝親師生共同努力，也期待學生未來都能在科學領域發光發熱，成為台南、台灣之光。

黃偉哲表示，AMD（超微）執行長蘇姿丰將於七日出席在大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，與宏碁董事長陳俊聖對談，討論AI人工智慧與半導體生態鏈的新時代，分享領導經驗與產業觀察。

獲頒科展優良指導教師的長榮中學老師卓猛暉表示，從主題發想到成品展現，做科展的過程需要堅持與熱情，過程中會有很多的討論，也會激盪出更多的創意與想像，雖然辛苦，但看到學生投入的眼神，一切都很值得。

獲獎團隊包括關廟區五甲國小獲得國小組「生活與應用科學（一）」第一名，團隊釐清頻率和鐵氧芯的關係，並找到水滴氣化的最佳條件。建興國中則以「波以爾對抗托里切利的表面功夫」為題，獲得國中組「物理科」第一名。

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