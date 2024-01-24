高鐵台南站臨停區 限停5分鐘

高鐵台南站今日起實施臨停區限時五分鐘管制。（台南市交通局提供）

2024/01/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為改善高鐵台南站武當路U型車道載客區臨停秩序與行車順暢，將比照桃園、台中等站，自今日起實施臨停區限時五分鐘管制，載客車輛若提早到達，可利用高鐵附設停車場、武當路新增智慧停車格暫停，前三十分鐘皆免費。南市交通局表示，為了讓民眾適應新措施，實施初期第一個月將先以勸導為主，即今日起至二月廿三日以勸導驅離代替開單，勸導期結束後採科技執法。

交通局指出，目前高鐵台南站前U型車道載客區，因未實施臨停時間限制，常有車輛久停占滿臨停區，迫使載客車輛常需直接在車道上讓乘客上車，導致後方車輛無法行進，尖峰時間尤其嚴重，常見整個車道動彈不得，甚至影響武當路車流順暢。

今起至2月23日以勸導為主

經市府相關單位與高鐵公司研商後，由交通局重新繪設相關標線，將臨停區、禁止停車區及車道明確規範；另由警察局交通大隊設置科技執法設備，針對紅線違停及臨停區超時違規舉發，以改善高鐵站載客區整體交通秩序。

交通局表示，重新劃設的臨停載客區，大約可同時提供三十輛小客車停靠上客，提早到達車輛可以多多利用高鐵P二、P三路外停車場約五八○席車位，以及武當路新增四十三席智慧路邊停車格，總計六二三席車位均提供前三十分鐘免費停放，等待確認親友出站之後，再駛入U型車道臨停區載客，並避免臨停在車道上載客，以共同維護載客區臨停秩序與行車順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法