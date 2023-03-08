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    《台南》首度雙主題 漁光島藝術節24日登場

    2023漁光島藝術節，孟耿如作品《Aru第一次來漁光島》。（圖為模擬圖，台南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節，孟耿如作品《Aru第一次來漁光島》。（圖為模擬圖，台南市文化局提供）

    2023/03/08 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣海岸線最美、兩年一度的漁光島藝術節來了！今年首度以「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙策展主題，將於三月廿四日登場，引領大家看見整座島嶼的美好。

    14組藝術家作品 孟耿如也參展

    漁光島藝術節曾獲台灣「金點設計獎」，今年邁入第四屆，首度挑戰雙策展，由都市藝術工作室的許蕎、獨立策展人暨《La Vie》全媒體主編方敘潔分別組成團隊，共邀請十四組藝術家創作，其中包括身兼藝術家、演員、歌手身份的孟耿如，也參與這次展覽。

    孟耿如《Aru第一次來漁光島》作品，將以畫作製作成實體場域，讓觀者可走入創作者製造的神祕宇宙中，而此藝術創作也成為這次藝術節主視覺海報設計元素。陳浚豪作品《挪用記憶的永恆》，以三D立體方式重組西班牙畫家達利的二D平面超現實畫作《軟鐘》、《記憶的永恆》。

    估參觀人潮眾 加強秩序維護

    南市文化局昨在市政會議說明藝術節規劃情形，副市長趙卿惠表示，漁光島藝術節已打響名號，歷屆展覽吸引參觀人潮，因此需特別留意作品維護、強化導覽解說，尤其今年藝術節橫跨兒童節及清明節連假，相關環境維護、交通秩序，市府團隊務必落實。

    文化局說，漁光島藝術節三月廿四日至四月十六日，廿六日開幕表演，有金曲獎得主Abao阿爆（阿仍仍）與種子舞團Seed Dance演出；每週六、日或連假，還有舞蹈音樂展演，「草木森花之市 」邀集特色攤位，漫步木麻黃防風林下，隨時能發現夢幻驚喜。

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