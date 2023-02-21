《全國首創》馬拉松接力班際賽 全班一起跑

台南市第二屆馬拉松接力班際對抗賽昨天在億載金城登場，總計七十四隊，一千二百多名同學參賽。（記者蔡文居攝）

2023/02/21 05:30

班級為單位組隊參賽 每人跑800公尺 共1200多名同學比賽

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二屆馬拉松接力班際對抗賽昨天在億載金城開跑，這項比賽是全國獨創的學生普及化運動賽事，以班級為單位組隊參賽，每位學生跑八百公尺，由全班共同完成「微馬拉松」。

參賽小朋友︰比自己跑好玩

市長黃偉哲昨天主持鳴槍起跑，幫小選手們加油打氣，勉勵參賽的同學們要跑出精神、跑出團隊、也跑出友誼。

參賽的小朋友說，可以參加馬拉松接力賽很有成就感、也很有趣，因為在學校並不是田徑校隊，跑步也不是很厲害，但可以報名參加比賽，與大家一起跑接力的馬拉松，比自己一個人跑好玩。

體育局︰可提升學生體適能

南市體育局表示，跑步運動雖然容易推行，但各縣市多半辦理每位學生跑一百公尺短跑的大隊接力賽，未曾有中長距離接力跑步的嘗式。台南市首創以每位學生跑八百公尺為單位，合力完成一場微馬拉松，除了考驗耐力之外，更考驗意志力，期待能藉由這項賽事將正確的運動觀念向下扎根，進而提升學生體適能。

四至七年級學生參加 總計74隊

昨天共有台南市四至七年級學生參加，比賽分甲、乙兩組，甲組十六棒，乙組十棒，每人跑八百公尺。總計七十四隊，一千二百多名同學參賽。

比賽結果，四年組甲組前四名依序為大灣國小、安平國小、東光國小、新化國小；乙組第一名漚汪國小、第二名西實國小。五年組甲組前三名依序為長安國小、東光國小、紅瓦厝國小；乙組前三名為新東國小、西門實小、松林國小。六年級甲組前三名為海佃國小、西港國小、海東國小；乙組前三名為漚汪國小、東興國小、西門實小。七年級甲組前三名為北區文賢國中、麻豆國中三班、麻豆國小四班。

南市第二屆馬拉松接力班際對抗賽，由市長黃偉哲主持鳴槍起跑。（記者蔡文居攝）

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