台南》打通南科路網 北側聯外道將完成

南科特定區10-30M計畫道路進度順利，本月底完工。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/26 05:30

配合考古保護變更施工 10-30M道路月底完工 5-40M道路預計明年底完成

〔記者吳俊鋒／安定報導〕因應台南科學園區的快速發展，市府斥資逾九．八億元在北側的善化、安定交界處闢建兩條聯外道路，但當地有距今一千至一千四百年的「蘇厝遺址」，須進行文資試掘調查，目前配合考古保護展開施工，持續推動中。

因應蘇厝遺址 施工難度增加

南科特定區北側的10-30M、5-40M等兩條計畫道路，去年五月開工，蘇厝遺址屬於蔦松文化，受限文資保護，進度受到延宕。市長黃偉哲昨天到場視察，包含用地費斥資二．一億元打造的10-30M道路，由南科特定區北側銜接一七八線，全程兩百卅公尺，因應文化遺址配合辦理變更施工，全力作業下，進度順利，可望於本月底完成。

至於以七．七三億元開闢的5-40M道路，由安定東路與直加弄大道口往善化方向延伸，長約一○二四公尺，但因全線遺址密集性更高，後續得配合八個月的文資試掘調查結果，來檢討施工方式，預計明年底完成。

安定交流道北出匝道 將拓寬

為讓南科的交通路網更完善，市府也與交通部聯手改善中山高安定交流道北上出口的壅塞問題，將進行匝道外側的拓寬，正展開細部設計，預計今年底發包。

黃偉哲表示，南科發展快速，就業人口激增，大量車潮已加重安定交流道的負荷，影響中山高主線及民眾通勤的順暢性，因此要求工務局儘速研擬解決對策。

安定交流道北出匝道壅塞改善工程，長逾三百公尺、寬為卅至卅五公尺，市府配高速公路局，在一七八線聯絡道，進行匝道外側拓寬一．五公尺，以提高紓解車流的整體效益，編列預算約三千兩百萬元推動。

市府工務局長蘇金安提到，5-40M、10-30M完成開闢，配合安定交流道北出匝道的拓寬，將讓南科與周邊區域之間有更便捷、完善的路網，大幅改善居民、通勤人口上下班尖峰時段的壅塞問題，並帶動地方發展。目前南科已逾八萬就業人口，一般多由南邊的新市端進園區，5-40M、10-30M的開闢，加上安定匝道的拓寬，民眾可轉由北側出入，有助於紓解車潮，尤其距離台積電十八廠很近，交通效益可期。

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