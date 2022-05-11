台南17家診所 加入公費PCR採檢服務

台南市首波加入公費PCR採檢服務的十七家基層診所，其中包括三家小兒專科診所。（南市府提供）

2022/05/11 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升篩檢量能、增加民眾採檢便利性，台南市除原有三大社區篩檢站之外，即日起有十七家基層診所加入公費PCR採檢行列；十二日起亦陸續開放部分醫院提供六至十一歲學童預約接種莫德納疫苗，並於指定醫院為幼兒及孕婦加開夜間急重症綠色通道。

三大社區篩檢站 延長至十五日

衛生局表示，三大社區篩檢站，新化體育公園、南區松柏育樂中心及新營營新醫院提供的快篩及PCR採檢服務，延長至十五日；另有十七家基層診所加入公費PCR採檢行列，服務遍及中西區、北區、東區、南區、安南區、永康區、佳里區、新化區和歸仁區等九大行政區。還有多家診所待通過核定後將陸續開始提供服務，民眾快篩陽性或有上呼吸道症狀，都可前往相關地點經醫師評估、進行公費採檢。

兒童疫苗門診 採網路掛號預約

為方便兒童接種疫苗，十二日起六歲至十一歲學童也可在指定醫院接種莫德納疫苗，採網路掛號預約，已確定診次有成大醫院十三、廿日下午門診、奇美醫院十二、十九日上午門診、台南新樓醫院十三、廿日上午門診、麻豆新樓醫院十七日下午門診，以及郭綜合醫院廿日上午門診。

幼兒、孕婦 四醫院開設夜間綠色通道

另針對高風險的幼兒及孕婦，即日起於成大、奇美、郭綜合和麻豆新樓醫院開設夜間急重症綠色通道。衛生局疾管科長林曉玫表示，考量幼兒或孕婦夜間看診的需求和急迫性，四大醫院特地開出綠色通道，提供優先看診服務，幼兒或孕婦若於夜間遇發燒等明顯症狀或身體不適，都可適用此一優先通道。

此外，昨日開始實施六十五歲以上打疫苗送快篩，首日共二五九人完成接種，副市長趙卿惠表示，為鼓勵長者接種，不分劑別，市府都會配送兩劑家用快篩試劑。

某私幼隱匿確診 裁罰十三萬五千元

而有關日前某私幼隱匿確診者一事，經調查園方面對衛生所、教育局數次疫調時未詳實說明，接獲確診個案未即時停課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法裁罰十三萬五千元罰緩，予以嚴懲。

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