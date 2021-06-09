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    首頁　>　臺南市

    台南大規模疫苗施打 拚每日2.4萬人

    因應大規模疫苗施打計畫，市府設置3個大型接種站，每日每站可提供2400人次的疫苗接種。圖為復興國中接種站。（南市衛生局提供）

    因應大規模疫苗施打計畫，市府設置3個大型接種站，每日每站可提供2400人次的疫苗接種。圖為復興國中接種站。（南市衛生局提供）

    2021/06/09 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕為因應大規模武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打計畫，協助民眾在短時間內完成接種，南市府持續擴大量能，力拚每日施打2.4萬人次，3日內可達7萬4350人，並強調將依中央公布的順序為民眾進行接種；此外，南科園區大型篩檢站將於今天正式啟用，日篩可達1500人，強力遏阻與避免傳播鏈擴大。

    合約診所 從86提升到275家

    南市衛生局持續盤點各大小接種站，目前已包括11家責任醫院、30家衛生所、275家合約診所，另安排10場社區接種站、3場外展服務和3場大型接種站。其中合約診所更從原訂的86家，大幅提升到275家，讓各鄉鎮都有方便施打的處所。市長黃偉哲表示，市府不斷擴充施打疫苗量能，目前預估3天能夠施打至少約7萬4千劑。

    衛生局長許以霖強調，台南疫苗施打順序一定是照中央指示，首先順位一為1.2.3.類的防疫第一線人員；二為機構及其照顧者；第三為75歲以上長者；第四為洗腎者；第五為關鍵設施及產業國防必要之人員；第六為已打完第一劑者；疫苗到位後，15日即開放至第五順位同步施打，加快接種速度。

    3大型接種站 1天施打7200人

    目前市府也已著手整備3個疫苗大型接種站，地點分別於新營體育場、善化慈濟和東區復興國中，並依中央防疫規定建置等候區、報到區、自填評估區、問診區、接種區到觀察區，預估每個大型接種站每天可施打2400人，於同日開放施打總計1天可達7200人。

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