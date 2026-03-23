台南綠鬣蜥暴增1.5倍 陳亭妃籲中央：鎖定熱點精準移除

綠鬣蜥暴增1.5倍，民進黨台南市長參遠人陳亭妃促成中央成立應變小組，鎖定台南熱點區域精準移除。（台南市政府提供）

綠鬣蜥氾濫成災，從河岸一路蔓延進社區與魚塭，嚴重威脅台南市民生活與產業安全，台南市長參選人、立委陳亭妃針對綠鬣蜥擴散問題，要求中央正視這場生態浩劫。對此，農業部正式回覆已成立「防治應變小組」，並將台南市南區、仁德、永康、安南、新化及湖內區列為優先移除熱點，全面展開族群密度控制與繁殖抑制工作。

據統計，台南移除綠鬣蜥的數量呈現驚人增長，從前年的1萬0745隻暴增至去年的2萬6820隻。陳亭妃指出，綠鬣蜥具備高繁殖性與環境適應力，族群正迅速從溪流沿線滲透至住宅區，甚至導致機車騎士因綠鬣蜥突如其來的「衝場」而受驚摔車。

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農業部回復公文指出，防治應變小組已下令各移除團隊優先針對「成體母蜥」進行捕捉，從源頭阻斷繁殖力，並承諾長期投入經費，務必讓移除速度追上繁衍速度。

陳亭妃提到，安南區作為台南核心熱點，常有長度逾1公尺的巨大綠鬣蜥闖入民宅、空地及菜園，引起居民極大恐慌。湖內區位處高雄與台南交界，鄰近二仁溪流域，因區域內魚塭多且缺乏天敵，族群數量已達氾濫程度，常於河道與農地現蹤；而新化區作為早期分佈點，目前亦沿著三爺宮溪周邊持續擴散。

陳亭妃強調，許多台南鄉親在住家旁直擊綠鬣蜥集體孵蛋，已非單純農業損害，更是嚴重的環境威脅，要求農業部鎖定台南重點行政區與三大流域，要求落實通報移除。

針對陳亭妃的強力關切，農業部已透過野外監測，將台南市南區、仁德區、永康區、安南區、新化區及湖內區，以及三爺宮溪、鹽水溪、二仁溪流域沿線列為優先移除區域。陳亭妃進一步要求，除了流域監測，台南市政府移除團隊更應針對民眾通報的社區熱點進行「重點式移除」，不讓外來種持續侵擾民宅，重拾安全居住環境。

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