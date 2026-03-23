鹿耳門到仁德更便利 台南都會公車「103路」升級上路

台南都會公車103路25日上線營運。（台南市政府提供）

台南都會公車「103路」25日起營運，「103鹿耳門聖母廟─台南火車站─仁德後壁厝」為原3路公車升級，串連安南區、北區、中西區、東區及仁德區，每日提供76班次，提供市民更為直捷、密集的公共運輸選擇。

交通局長王銘德表示，交通局接續推出第三條都會公車路線，提供班次更密集、路線更直捷的服務，以因應日益增長的通勤需求。3路公車原為安南區往返市區的重要路線，為擴大服務安南與仁德市民，升級為103路後，兩側端點分別延伸至土城鹿耳門聖母廟及仁德後壁厝，大幅強化兩地往返台南火車站的便利性，提供最具效率的直捷服務。

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王銘德說明，103路公車為安南區學生通勤的首選，沿線行經土城高中、光華高中、長榮女中、長榮高中、德光中學及中華醫事科大等學校，上下學部分班次另繞駛華醫校內，滿足學生搭乘需求。103路也行經台南醫院、胸腔病院、市立醫院等醫療院所，以及海佃路、文賢路商圈、特力屋與好市多等商業熱區，提供民眾就學、就醫與購物更便利的選擇。

公共運輸處長劉佳峰指出，都會公車103由統聯客運營運並分為主線及副線，103主線由鹿耳門聖母廟至仁德後壁厝，103副線為鹿耳門聖母廟經市立醫院至統聯客運永康站，每日提供76班次，部分班次並以電動公車營運。採一段票18元收費。

台南都會公車103路「鹿耳門聖母廟─台南火車站─仁德後壁厝」將於25日上線營運。（台南市政府提供）

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