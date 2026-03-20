成大鳳凰講座 諾貝爾生醫獎得主：古人類基因影響COVID-19風險

諾貝爾生醫獎得主Prof. Dr. Svante Pääbo至成大演講，分享古DNA如何揭示現代人類起源。（成大提供）

國立成功大學今（20）日舉辦「鳳凰講座」，邀請2022年諾貝爾生理醫學獎得主、古代DNA研究先驅史凡提．帕波（Svante Pääbo）教授演講。帕波以「我們的起源：尼安德塔人、丹尼索瓦人與現代人類的遺傳遺產」為題，分享團隊古DNA研究成果，並示例COVID-19研究，揭示古人類基因如何影響現代健康，引發師生熱烈討論。

帕波教授回顧團隊定序尼安德塔人基因組及發現丹尼索瓦人的歷程，強調研究已滅絕人類不僅可重建人類起源與族群交流歷史，也揭示古人類基因對現代人類生理與疾病反應的影響。

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他指出，例如COVID-19研究顯示，帶有尼安德塔人特定基因型的3號染色體個體，其致死風險約13%，高於未帶者的7%；但同染色體上與HIV感染風險相關的基因座，尼安德塔人型帶原者可能感染風險較低，顯示古人類基因仍深刻影響現代健康。

帕波教授現任職德國馬克斯．普朗克演化人類學研究所及日本沖繩科學技術大學院大學，開創化石DNA萃取技術，使科學家能讀取數萬年前的遺傳訊號。他領導團隊成功定序尼安德塔人基因組，並發現丹尼索瓦人，揭示古人類曾與現代人類基因交流，開創「古基因體學」研究領域。

此次活動由科博館館長黃文山及成大玉山學者五條堀孝教授促成，帕波教授近期也加入台中國立自然科學博物館《台灣化石紀錄再評估》計畫，來台進行標本採樣與學術交流，提供國內學界與世界頂尖科學家面對面對話的機會，深化對人類演化與基因體研究的理解。

演講後的學術對談，由成功大學生命科學系王浩文教授（左1）主持，與談人包括耶魯大學助理教授Diyendo Massilani（右1）及東京科學大學教授廣田順二（左2）。（成大提供）

校內外師生熱情參與，聆聽大師演講。（成大提供）

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