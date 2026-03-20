守護長者安全 台南白河消防員推廣「老人防火5訣」

消防宣導加入有獎徵答，提高長者參與興趣。（白河消防分隊提供）

為提升高齡長者的居家及清明防火安全意識，台南市消防局第一救災救護大隊白河分隊今（20日）前往社區關懷據點，以貼近長者生活方式推廣防火觀念，除解說常見火災原因，並重點推廣發想的「老人防火5訣」，讓長者及照顧者易懂易學。

白河消防分隊指出，「老人防火5訣」，包括一、裝設住宅火災警報器，及早示警爭取逃生和應變時間。 二、避免電器過載，不使用老舊或損壞電線。 三、用火不離人。 四、避免臥床吸菸。 五、熟悉逃生路線保持暢通。

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清明掃墓祭祖也有防火口訣「四不一要」，除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟及垃圾「要」帶走，「掃墓環保又平安」。活潑的宣導再透過有獎問答與情境說明，讓長者聽得相當專注。

第一大隊大隊長邱國禎說，高齡者多為住宅火災中避難弱勢的高風險族群，未來將持續走入社區關懷據點，推動多元化消防宣導活動，有效提升居民、長者防災安全意識，減少一件就是一件善事。

台南市消防局局長楊宗林指出，火災事故常是因為忽視居家安全小細節，而後續造成遺憾，社區防災宣導在提升民眾不忘時時留意用火、用電等小細節，就能保平安。

台南市消防局第一大隊白河分隊到社區關懷據點，推廣「老人防火5訣」。（白河消防分隊提供）

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