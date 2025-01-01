韓流巨星李俊昊+台灣英雄 台南跨年晚會湧23萬人潮

紫月光魅力無限。（台南市府提供）

2025/01/01 01:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南好Young跨年晚會」12月31日登場，韓流巨星男神李俊昊等國內外藝人勁歌熱舞，狂吸23萬觀眾嗨翻天。最後壓軸的世界12強棒球賽冠軍「台灣隊英雄」與市長黃偉哲率同市府團隊及嘉賓們，在高空煙火絢爛下，跟現場觀眾一起倒數跨年，迎接新年，全場沸騰！

韓流巨星李俊昊的海外跨年獨家獻給台南，果然驚人魅力，尚未出場，台下就如「暴動狀態」瘋狂尖叫；他一上台以中文問候，並且大展歌舞，台下粉絲瘋狂到最頂點，欲罷不能，時而尖叫，時而大喊，且手持各式應援標語圖卡，震撼全場！

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而年輕活力的紫月光「Shine In Your Eyes」魅力無限；GENBLUE幻藍小熊「COCOCO」魔性叩叩舞；首次將海外演出獻給台南跨年的新人氣女團@onefive， 熱力四射，當場圈粉不少；找到真愛且剛結婚的饒舌歌手婁峻碩，從「Neverland」、「鑽石」到「一首歌」，支支動聽；炎亞綸也驚喜現身和師妹豆花妹合唱。

節目進入最高潮，由動力火車一首「當」，帶動整場大合唱；最後壓軸「台灣隊英雄」高志綱、林岳平、郭俊麟、潘傑楷、林安可，以及U12冠軍小英雄林暐諺等人現身，與黃偉哲一同倒數跨年，精彩煙火長達180秒的「金蛇賀歲」，繽紛奪目，全場歡聲雷動。

本土嘻哈天團玖壹壹接續跨年後開唱，搖滾、台式唱法，把跨年晚會變身全台最大露天KTV，現場嗨到最高點，台下粉絲熱情不減，陪伴搖滾嗨過新年。

跨年晚會於永華市政中心西側廣場，表演陣容還包括孫盛希、艾怡良、曾沛慈、男團FEniX、AcQUA源少年、GENBLUE幻藍小熊、婁峻碩、畢書盡、林美秀，康康、蔡黃汝（豆花妹）、REAL阿沁、紫月光、張羽靚，長達7小時馬拉松式的演出，整晚爆棚熱情。

黃偉哲說，未來大家還想要聽哪個歌手、看哪個明星，歡迎到他的粉專許願，他會盡可能實現大家的願望。

台南跨年晚會大爆棚。（台南市府提供）

日本新人氣女團@onefive精采表演超圈粉。（記者洪瑞琴攝）

紫月光勁歌熱舞。（台南市府提供）

FEniX為台南跨年晚會帶來精熟舞蹈。（台南市府提供）

韓男神李俊昊帶來帥氣演出。（記者洪瑞琴攝）

韓男神李俊昊帶來帥氣演出。（記者洪瑞琴攝）

台南跨年煙火表演。（記者洪瑞琴攝）

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