斥資2億元 台南永康區全民運動館動土

台南永康區全民運動館模擬圖。（台南市體育局提供）

2024/12/31 09:51

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區地方期待已久的全民運動館，今（31）日上午動土開工，預計2026年中旬完工。

永康區全民運動館斥資2億元興建，今日由市長黃偉哲、體育局長陳良乾等人動土，多位民意代表、永康各里里長也到場。

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陳良乾指出，永康區全民運動館興建總樓地板面積約 2860.69平方公尺，規劃地上2層空間，設置韻律教室（多功能教室 ）、體適能中心、可作為羽球、籃球使用的綜合球場等多項運動空間，並設置無障礙設施及性別友善浴廁，戶外廣場規劃共融式遊戲場，建立一個全面且多功能的運動園區。

黃偉哲表示，全民運動館是台南市許多區極力爭取的建設 ，市府自籌2億元，在永康地區設立運動館，基地位於忠孝路上「忠孝運動公園」內，周遭也是二王重劃區，作為整個區域的核心設施 ，整合既有的棒壘球場，同時與戶外景觀結合規劃共融遊戲場，達到全齡運動目標。

目前全市5座全民運動館中，安南區及新營區正在施工中，仁德區及南科也預計2025年動工。

台南永康區全民運動館模擬圖。（台南市體育局提供）

台南市永康區全民運動館動土開工，預計2026年中旬完工。 （記者劉婉君攝）

台南市永康區全民運動館動土開工，預計2026年中旬完工。 （記者劉婉君攝）

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