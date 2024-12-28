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    台南婦堅持匯49萬替兒買教材 警1動作證明「神秘賣家」是騙子

    魏姓婦人打算匯款49萬元，警方懷疑她被詐騙，經勸說成功阻詐。（民眾提供）

    魏姓婦人打算匯款49萬元，警方懷疑她被詐騙，經勸說成功阻詐。（民眾提供）

    2024/12/28 16:44

    〔記者王捷／台南報導〕南警六分局金華派出所接獲轄區銀行通報，魏姓婦人疑似遭詐騙，堅持要匯款49萬元，魏婦聲稱是為了替兒子付教學軟體的費用，但她不透露賣家任何資訊，警方苦口婆心告訴她許多投資詐騙手法，才阻止她匯款。

    魏婦當日下午前往銀行，表示要匯款49萬元，並聲稱這筆款項是替兒子購買教學軟體的費用，但行員問到是什麼教材時，魏婦的對話中透露出些許矛盾，加上金額有點多，所以行員立即通知警方。

    警員郭俊男與楊東穎到場後，先請魏女說明匯款用途，但她的回答含糊，為查明真相，警方進一步要求魏女出示與教材「賣方」的對話紀錄，但手機內並未顯示任何與教學軟體相關的交易記錄，但信用卡消費明細的支出，多集中於某手機遊戲公司，與她所述的用途完全不符。

    警方耐心解釋詐騙手法，並向魏女指出詐騙集團常利用投資設下圈套，銀行副理也加入勸說，分析魏女的交易情況與詐騙的相似處，經過一番溝通，魏女終於放棄匯款。

    警方呼籲，詐騙集團常利用假冒官方、銀行或親友的名義進行詐騙，甚至假借高回報投資的名義，吸引被害者加入虛假的「投資群組」，此外，家中若有長者或對電子交易不熟悉的親友，更應多加宣導與提醒，避免成為詐騙集團的目標。

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