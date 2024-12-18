助身心障礙者學習自立生活 台南蕙心「小星星工坊」開幕

在各界熱情參與下，台南市蕙心關懷協會附設「小星星工坊」正式開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/18 22:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕協助身心障礙者培養自立生活能力，社團法人台南市蕙心關懷協會在仁德成立「小星星工坊」，今天正式開幕，可招收20名學員，透過代工與團康等活動，為日後的就業職場累積經驗。

小星星工坊經市府社會局輔導成立，是台南第36處身心障礙者地方日間作業設施。社會局說，有鑑於一些身心障礙朋友經過評估後，能力仍未達到進入庇護性就業單位，而且在南關線還沒有合宜的安置單位，小星星工坊的成立對地方相當重要。

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小星星工坊也是蕙心協會經營的第1間小作所，服務設籍在台南市的身心障礙朋友，可收20名15歲以上學員，從事代工與團康等體驗，累積人際互動的軟實力。

蕙心關懷協會總幹事黃捷文說，長期來的沉重壓力，讓身心障礙者家屬的照顧議題備受重視， 希望有需要的孩子們，能就近於熟悉的社區中，接受照顧，以及生活自理的訓練。

黃捷文指出，透過工坊的活動體驗，可培養身心障礙者自立生活、團體適應等能力，以減輕家庭照顧與經濟的負擔。

仁德區長黃素美致詞時感謝市府提供機會與資源，在地方開設日間作業設施，很期待小星星工坊未來的發展。

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