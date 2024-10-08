台灣海洋國際論壇首度移師台南 管碧玲：協力實踐淨零排放

2024年台灣海洋國際論壇，8日移師台南遠東香格里拉飯店舉行啟動儀式。（記者王俊忠攝）

2024/10/08 12:58

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院海洋委員會於2019年起開辦的「台灣海洋國際論壇」，今年首度移師到建城400年的台南遠東香格里拉飯店召開，有亞太、美國等10個國家、20餘位國際講者從學術與實務面探討各國政策、科技上的行動。海委會主委管碧玲希望藉此加深國際合作、共創海洋環境永續的契機，協力實踐淨零排放的目標。

由於須到立法院備詢，8日管碧玲在開幕式視訊致詞指，台灣海洋國際論壇從5年前開辦後，每年聚焦全球重要海洋議題，此論壇已成為亞太區域產官學界與國際專家交流的重要平台。今年聚焦在關鍵性的藍碳、生物多樣性與氣候變遷，這是全球關注的議題，更關乎我們共同的未來。

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管碧玲並說，今年我國總統府成立氣候變遷對策委員會，強化國內外協作的重要性，推動全球與在地的氣候行動。台灣是海島國家，海洋不僅是經濟發展的基礎，更是應對氣候變遷的關鍵資源，海委會近年推動系列具體行動，致力保護台灣藍碳與海洋資源，包括通過海洋保育法、修訂海洋污染防治法、設置海污基金與各項研究、保復育及教育行動。期許海洋不是分隔我們的障礙，而是連結理念相近夥伴的橋樑。

出席的台南市副市長葉澤山呼應說，今年是台南建城400年，台南是台灣的起點，200多年來台南海岸的變遷，使台南成為台灣溼地面積最大的城市，有曾文溪、四草兩處國際級溼地與6處國家級溼地，如此良好溼地環境造就生物多樣性，沿海生態保育與復育，都是市長黃偉哲的重要市政方針，相信論壇的研究所得，也有助於台南海洋政策推動。

海委會副主委黃向文、協辦的成功大學副校長陳玉女與美國、日本、韓國、印度、菲律賓、印尼、越南、馬來西亞等國學者專家都與會參與專題討論，議題包括：1.藍碳生態系統於海洋與大氣系統所扮演的角色、2.生物多樣性─海洋應對氣候變遷的自然解方、3.永續海洋布局淨零未來。

2024年台灣海洋國際論壇，8日移師台南遠東香格里拉飯店召開，有美國、亞太等10國20餘位講者參與研討。（記者王俊忠攝）

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