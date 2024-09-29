豪放小三約砲台南人夫！害對方元配尋短亡

張姓女子在交友軟體結識林姓人夫，還兩度上床嘿咻，害元配自殺身亡。嘿咻示意圖。（記者王俊忠攝）

2024/09/29 23:59

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓女子在交友軟體結識林姓人夫還大膽約砲，張女與林男曾於2023年1月底、2月初先後在張女住處及汽車旅館發生性關係，兩人在摩鐵欲駕車離去時被林男元配L女及L母攔下。元配怒告張女破壞家庭，但不幸在訴訟過程中尋短身亡。林男把繼承債權轉讓給岳母，台南地院判張女要賠30萬元給L女母親定讞。

L女的母親主張，其女兒與林男在2020年6月結婚、育有1孩子，張姓女子在交友軟體結識林男，林男的帳號暱稱有老公字眼、相片是跟L女的合照，張女明知林男已婚，兩人除互傳煽情對話、還上床發生婚外性行為。

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L母說，2023年1月底，張女先在台南租屋處與林男上床；同年2月8日晚間，張女又搭林男的汽車到1家汽車旅館「嘿咻」，兩人搭車要離開摩鐵時，被她與女兒攔下，女兒提告求償50萬元。後女兒因訴訟過程無法承受精神痛苦、自殺身亡，女婿林男與孫子的繼承債權已轉讓給她，要向張女求償50萬元。

雖然張女辯稱不知林男已婚，曖昧訊息是網路虛擬情愛對話，沒跟林男發生性行為。當時被林男無預警載到摩鐵，為避免與林男發生衝突，只好敷衍陪同進入，並以肚子痛為由躲進廁所；後來，林男慌忙地指示她離開，她自始並未與林男發生性關係。但坦言會上交友軟體交朋友，只是想找人約砲。

法官調查，林男外遇情曝光後曾寫兩份自白書坦承在婚姻裡有背叛、不軌，無卸責情形；林男也無構陷張女的動機，張女認識林男時應知悉林男是人夫身分，根據林男說法與兩人對話，可認定兩人發生過兩次性行為，張女辯解不足採信，因林男與孩子在L女死後將侵權賠償債權讓與L母，判張女須賠30萬元慰撫金給L母，因此為台南地院簡易庭宣判後上訴地院（二審）的確定判決，不得再上訴。

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