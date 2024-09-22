台灣第一個都市計畫 熱蘭遮市鎮現地考古成果首度公開

「考古埕─尋找熱蘭遮市鎮」特展於安平劍獅埕園區原址，首度公開熱蘭遮市鎮現地考古成果。（記者蔡文居攝）

2024/09/22 18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府「考古埕─尋找熱蘭遮市鎮」特展今天於安平劍獅埕園區原址開幕，首度公開熱蘭遮市鎮現地考古成果，讓民眾一窺早期先民的生存樣貌。

台南市長黃偉哲與副市長葉澤山、文化局長謝仕淵及成大考古研究所教授劉益昌共同為展覽揭幕。劉益昌表示，這裡可說是台灣第一個都市計畫，一直到現在安平舊街都很整齊，從400年前荷蘭時期以來就這樣。受大自然環境影響，安平一直在下沈，但安平為何還在地面上？因安平蓋屋有一特色，自荷蘭時期以來蓋房子，舊有東西就直接埋在地下墊高，從考古可看得出來從荷蘭時代至今東西都留在現場，400年來所有的歷史都沒拿走，也就是「安平底下還有好幾層的安平」。

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劉益昌說，透過考古把這些找出來，現址在日治時期是安平市場，清朝末年是金門館，荷蘭時代大概是漢人做生意的人住的地方。

黃偉哲則感謝成大考古團隊對遺跡發掘不遺餘力，並肯定策展團隊規劃深入淺出的展覽內容，將400年前的大員市鎮遺構展現世人面前，歡迎全國學生來安平考古埕戶外教學。

文化局表示，考古埕展示現地共有荷治時期至日治時期等不同年代的建築遺跡，包括疑似清代設立的水師五館之一「金門館」的連續磚造基礎鋪面 ，17、18世紀瓷器為主的出土文物等成果豐碩，從今天開始，來安平的遊客不只可以遊覽老街風光，更可以來場滿載而歸的文化歷史之旅。

「考古埕─尋找熱蘭遮市鎮」特展自今天起至明年3月23日限期開放。展覽期間於每個月限定兩個週末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣．穿越時空看古今」走讀活動。每週平日（週三至週五）則開放各社區及學校預約報名參與走讀導覽，探索熱蘭遮市鎮。

台南市長黃偉哲（右三）與成大考古研究所教授劉益昌（左三）等人共同為展覽揭幕。（記者蔡文居攝）

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