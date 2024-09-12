提升人行、車行安全 麻豆173線路口優化設計完工

麻豆區173線新生南路與興國路口車流量大，交通複雜性高，南市交通局完成標誌標線優化改造。（南市交通局提供）

2024/09/12 09:29

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆區173線新生南路與興國路口車流量大，交通複雜性高，南市交通局完成標誌標線優化改造，行人及車輛在路口通行時兼顧安全與順暢性。

173線新生南路與興國路口為麻豆區往返佳里區、西港區重要交通樞紐，交通局評估尖峰時段興國路左轉車流量大，影響直行車流甚鉅，路口轉角處設有加油站，加油站出入口位於路口範圍內，且行人穿越路口距離長，人行車行動線交織頻繁。

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交通局長王銘德表示，道安會報研擬改善對策全力推動南市交通安全提升計畫，盼有效降低交通事故，173線麻豆區新生南路、興國路口優化設計，將路口轉角外推一併調整行穿線位置，降低轉向車輛速度，縮短行人穿越路口距離，並繪設右轉槽化兼行人庇護島，引導加油站出口車流動線及右轉車輛續進，同時提供行人安全停等空間，保護行人安全，右轉匯出處畫設穿越虛線及讓路線，除引導主線道直行車輛車道位置，可提醒車輛應讓主線車道車輛先行。

王銘德指出，興國路原本僅有2車道，常因左轉車輛而影響後方直行車流行進，或因變換至外側車道時，導致與後方來車碰（擦）撞事故風險，為改善行車動線，透過車道瘦身騰出空間畫設左轉附加車道及左彎待轉區線，提升路口紓解效率與安全。為避免路口一側右轉車輛與直行車輛事故發生的風險，在鄰近路口處畫設分流式指向線，明確引導右轉車靠右，直行車靠左的觀念。

優化改善主要參考日本通學路段於路口轉彎處及槽化島處增設彈性護欄安全設施，區隔轉彎處人行車行空間，防止車輛進入人行道及路口違停。交通管制科長方川和表示，道路工程改善也需搭配良好用路習慣，路口優化初期，除協請警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序外，仍需要請用路人能夠遵循標線標誌號誌指示行駛。

麻豆區173線新生南路與興國路口車流量大，交通複雜性高，南市交通局完成標誌標線優化改造。（南市交通局提供）

麻豆區173線新生南路與興國路口車流量大，交通複雜性高，南市交通局完成標誌標線優化改造。（南市交通局提供）

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