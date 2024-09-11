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    男檢舉警長赴宴「嘿嘿哈哈」 警一查意外發現「未爆彈」

    許姓老闆檢舉警局長與所長在婚宴上行為不檢，經調查證實兩人未出席，許男疑有精神問題，警方將持續關注其狀況，防止自傷或傷人。（記者王捷攝）

    許姓老闆檢舉警局長與所長在婚宴上行為不檢，經調查證實兩人未出席，許男疑有精神問題，警方將持續關注其狀況，防止自傷或傷人。（記者王捷攝）

    2024/09/11 22:35

    〔記者王捷／台南報導〕台南市一名許姓老闆檢舉警察局長林國清、警三分局所長陳孟言，在他娶媳婚宴上一直「嘿嘿哈哈」行為不檢，但經督察調查，兩人都沒出席，但許男疑有精神狀況，警方意外發現「未爆彈」，將持續關心許男身心狀況。

    2019年發生鐵警殺警案，行為異常的兇手，也曾住在三分局轄區，在行兇前曾跑到派出所，先是胡言亂語一番，接著離開警所、坐上火車，最後發生憾事，當時各界一度質疑，社會安全網有漏洞，不過對警方來說，精神狀況異常者，很難提早發覺。

    昨天，雜貨店老闆許男在臉書社團貼文，並附上檢舉圖片，表示警局長林國清與三分局和順所長陳孟言都來參加婚宴，但整場宴席「嘿嘿哈哈」，督察單位調查，局長跟所長不但沒去宴席，許男更是自己上網搜尋，才得知局長與所長的名字，並且認為很多單位都在監控他，連他睡覺都不放過。

    貼文發出後，由於許男文章內容語意不清，有人留言嘲笑他。許男家屬向警方說，許男雖然近年來精神狀況不好，常常說話大家都聽不懂，但好在沒有傷人、自傷的情況，所以都盡量忍讓他，警方則建議許家，盡快帶許男就醫，避免情況惡化。

    警方指出，陳所長得知許男的精神狀況後，對於不實指控不願計較，但是會持續關心許男的狀況，防範許男有自傷、傷人的情況。

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