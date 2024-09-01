台南運動嘉年華熱鬧登場 9/7~29週末天天有體驗活動

台南運動嘉年華活動熱鬧登場，現場提供各種運動體驗與民眾同樂。（圖由南市體育局提供）

2024/09/01 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天於永華體育園區辦理「台南運動嘉年華」活動，現場提供體操、趣味木球、高爾夫等各種運動體驗項目，吸引不少民眾參加。自9月7日起到9月29日，每週六、日也將安排各種有趣的運動項目供民眾體驗，南市府歡迎市民朋友9月的週末闔家前來同樂。

今年台南運動嘉年華活動，今天下午由台南市長黃偉哲主持開幕，他鼓勵大家透過這場嘉年華發掘自己的運動興趣，未來也養成良好運動習慣。包括立委陳亭妃及市議員許至椿、朱正軒、周麗津、李啟維等多名議員出席。

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南市體育局長陳良乾表示，今年運動嘉年華結合各項運動展演及運動體驗，讓民眾體驗多元化的運動。自9月7日起到9月29日，每週六、日也將安排多元有趣的運動項目體驗，包含原住民傳統竹箭製作、陸上划船、棒球九宮格等，週週還有不同的運動展演及主題活動。

另外，接下來還有3場大型競賽活動，包括9月21日的AR電子躲避球虛擬運動大賽、9月22日虛擬自由車競速及9月29日的Freestyle 1 on 1 Battle街舞競賽，歡迎大家一起來參與。

陳良乾表示，這場運動嘉年華安排了18組精彩的運動展演，包括街舞、拉丁舞、拳擊、啦啦隊等。此外，今天活動現場提供多達30種的免費運動體驗項目，有疊杯、圍棋、體操、趣味木球、高爾夫、馬術展覽及騎乘體驗等，而為增進民眾參與熱度，現場更擺放超大型鯤鯓氣墊樂園，讓親子同樂。

台南運動嘉年華活動，現場擺放超大型鯤鯓氣墊樂園，吸引不少民眾參加。（圖由南市體育局提供）

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