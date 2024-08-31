台南市調增公幼午餐費 每天每人達90元

台南市政府調增公立幼兒園午餐及點心費基準，逾萬名幼兒受惠。（台南市政府提供）

2024/08/31 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升幼兒用餐品質並兼顧所需營養，自113學年度起，台南市政府調增公立幼兒園午餐及點心費基準，平均每天每位幼兒餐點費（含午餐費和點心費）總計90元，調幅高達25％，調增費用約4864萬元全數由政府負擔，受惠幼兒數達1萬312名。

教育局長鄭新輝表示，自本學年度開始，南市公立幼兒園午餐費由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，平均每天每位幼兒餐點費、點心費都由36元調增至45元，等於每人每日餐點費達90元，比現有基準調高18元，讓各園有更充足的餐費，為幼生提供更好的餐點品質及營養來源。

市長黃偉哲指出，台南市公立幼兒園午餐費及點心費收費基準，已逾10年未更動，隨著近年物價上漲，幼兒餐點費確有調整之必要；為減輕家長負擔，此次調增費用總計為4864萬1197元，將由市府和教育部一起分攤（中央80％、地方20％）。私幼部分則基於市場機制園方得自訂基準，但若要調整政府仍設有審核機制。

鄭新輝進一步表示，有鑑於幼兒是良好飲食習慣培養的重要時期，教育局將自本學年度起，全面推動幼兒飲食營養教育，已規劃完成「幼兒飲食營養教育大補帖」方案，以「我的餐盤」六個口訣設計教案活動，讓幼兒從小養成喜歡吃原型食物，及養成均衡飲食的習慣，後續還會擴充相關幼兒健康飲食教育方案，希望家長也能一起配合推動，讓每位幼兒健康、快樂的成長。

對此家長們紛紛表示，面對通膨及食材物價上漲的狀況，在日常生活中就已經很有感，為確保幼兒能獲得所需營養，大多數家長都認為校園午餐及點心費基準確實該漲價。此次調增後的差額全數由政府負擔，也能感受到政府對該議題的重視，讚許讓幼兒吃得更好更健康、家長也免負擔。

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