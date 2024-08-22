林宜瑾助理費案 黃姓服務處主任收押禁見

民進黨立委林宜瑾（前）今天一早以百萬元交保，她在永康辦公室的主任，經羈押庭訊問後裁定羈押禁見。（記者王捷攝）

2024/08/22 20:18

〔記者王捷／台南報導〕林宜瑾助理費案，永康服務處的黃姓主任，聲押獲准。台南地方法院認為，黃男可能逃亡或串供湮滅證據，決定對羈押，並禁止接見通信，政治人士分析，雖然林宜瑾交保，未來可能也會面臨黨紀調查。

南院指出，黃男涉及的貪污案，涉犯貪污治罪條例、刑法使公務員登載不實文書罪，他與林宜瑾共同利用職務詐取財物，依照現有證據顯示，黃男與相關共犯分工合作，涉嫌重大，不過相關證據要進一步調查，貪汙案最輕本刑為5年以上，加上他有逃亡、串供的可能，因此具備羈押要件。

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類似的詐領助理費案，人際關係複雜，為確保案件順利進行，南院裁定對黃男羈押，並禁止他與外界接觸，目前，相關共犯及證據將繼續調查，法院將依照法律程序處理，確保案件的公正性與透明度。

另外，政界人士分析，前桃園市長鄭文燦涉貪汙案裁定羈押，民進黨祭出停權3年黨紀處分，民進黨廉政會主委邱駿彥當時以鄭文燦案做說明，鄭文燦若沒被羈押，廉政會請鄭文燦說明並調查，雖然林宜瑾沒有被羈押，未來可能也要面對黨紀調查。

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