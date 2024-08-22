台南市原民小子夏令營 64人歌舞秀成果

台南市原民小子夏令營結業，64名學員完成為期6週的沉浸式族語文化體驗課程。（記者劉婉君攝）

2024/08/22 19:20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市原民小子夏令營採沉浸式族語文化體驗方式進行，經過6週的課程，今（22）日下午在永康國中舉辦結業式，64名學員大跳阿美族、排灣族部落舞、詠唱傳統歌謠以演奏太魯閣族木琴等，以歡樂的氣氛展現學習成果。

為了保存及傳承原住民族文化，台南市原民小子夏令營每年都會加入新的元素，除了傳統的狩獵文化、手工藝製作、美食烹調、樂舞傳習之外，今年還有原住民族神話戲劇創作，希望讓學員從故事及實作中，體會到祖先的生活智慧，結訓典禮上，並展示學員的繩結飾品、琉璃串珠、族語學習筆記等。

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教育局副局長王崑源頒發結業證書給每位學員，並感謝14位族語老師的辛勞。

排灣族語老師高金玉表示，原民小子課程不論族語練習或傳統歌舞學習，希望讓原民孩子認識自己的文化、說自己的族語，更能以身為原民為傲。學員中有一對姐妹花，回到部落參加宗親會時，即現場吟唱在夏令營學到的歌曲，獲得部落長老的讚賞，對於小姐妹能夠唱出年輕一輩很少會唱的傳統歌曲，非常感動。

代表領取結業證書的學員何宇樂說，在手作課程中學會製作編織筆筒、串珠手鍊與項鍊、紙陀螺，作品完成時很有成就感，回家後也會自己買材料來做。也有學員喜歡上族語歌謠，回家後不時會哼唱，也會唱給阿嬤聽，今天的結業式上，也以自信的表演獲得滿堂采。

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