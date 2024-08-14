台南學生「體位適中率」提升 這所國小達8成曝原因

台南市推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，今日發表成果，並由市長黃偉哲（左5）頒獎表揚績優學校。 （南市府提供）

2024/08/14 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，今（14日）發表成果，有關健康體位適中率，國中、小整體平均各提升逾1%，其中佳興國中更達8成體位適中率獲得第1。

體位為身體部位的測量，例如：身高、體重、體脂肪、皮脂厚度等。依據衛生福利部訂定之兒童及青少年生長身體質量指數（BMI）建議值計算，並呈現體位適中、過輕、過重及肥胖佔全體受檢學生之比例。

台南全市281所國中小學中，在健康體位適中率部分，國小提升1.7%，國中提升1.3%。今年仁光國小、佳興國中、東興國小、大成國中、新進國小及安南國中，分獲各分組第1名；其中仁光國小、東興國小、新進國小及佳興國中更連續兩年蟬聯冠軍。

佳興國中為積極推展食農教育及SDGs中健康飲食議題，落實餐前5分鐘課程，結合戶外教育、海洋教育及藝文創作等多元動靜態學習；值得一提的是，該校健康體位適中率達 80%以上，落實健康體適能最佳績效。

仁光國小透過宣導講座、健康課程、校園自給農園、烘焙實作等活動，指導學生認識飲食原則，養成規律運動習慣。東興國小推動「健康飲食說Hello」，推行班級晨跑活動，實施多元運動社團，讓學生從比賽中得到樂趣與榮譽並增進體能。

新進國小推行「飲水思源、食米知恩」，並結合周邊資源，連結飲食、環境及農業，並與東山國小合作共學，以及成立運動社團，鼓勵師生增進體能。

大成國中則透過多元化課程提升學生運動力，包括推行「SH150」（體育課外再多運動150分鐘），讓學生記錄並檢視自身飲食與運動狀況。安南國中提倡「識食，惜食」，愛就是把菜吃光光，並利用課餘時間進行大跑步活動。

南市教育局表示，校園健康體適能及飲食教育行動計畫自2019年推行以來，已建立營養知識地圖，並由營養師及健體領域教師聯手設計飲食教案及教具，讓學生在活潑有趣遊戲過程中，輕鬆學習飲食知能和養成健康運動習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法