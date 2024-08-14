最狂無動力造型車賽又來了！西拉雅趣飛車 冠軍獎金18萬

西拉雅趣飛車的參賽隊伍創意無限，挑戰自我。（西拉雅國家風景區管理處提供）

2024/08/14 21:46

〔記者楊金城／台南報導〕2024西拉雅趣飛車11月24日在台南大內區走馬瀨農場登場，報名正式開跑，總獎金45萬元，冠軍隊可獨拿18萬元，成為新一代「車神」。

主辦單位西拉雅國家風景區管理處說，西拉雅趣飛車不僅是一場競賽，更是一個傳遞夢想和挑戰自我的平台，期待報名隊伍發揮創意，打造獨特、亮眼造型的無動力車來參賽。

一年一度的西拉雅趣飛車每年都吸引超狂的造型飛車參賽，比賽刺激、吸睛滿分，今年進入第11屆賽事，西拉雅管理處處長徐振能說，歡迎國內外造車高手報名，期望參賽隊伍融入綠色永續、環保、減碳等元素造車，逐年邁向淨零綠生活理念的無動力造型車比賽。

造型評比前20名的隊伍可獲得5000元造車補貼及現場評比的最佳造型獎1名，另前15隊報名並完賽的隊伍可獲得3000元交通補貼。（創意造型車補貼與交通補貼不重複領取）。今年賽事評分特別加入「好友『讚』助評分」，讓參賽隊伍呼朋引友為自己的造車紀錄照片或影片按讚、分享，提升人氣，驚喜獎的名額有5隊。

今年參賽選手從2米高的起跑台上大喊活動口號，象徵駛向無限，接著下賽道闖越「泡泡仙境」、「AB選擇題關卡」、S彎道及最終「人比車兇」等關卡，考驗選手的專注力與駕駛技巧。

活動還安排「選手之夜」，有美食和熱力樂團演出，提前為賽事打氣，11月24日比賽當天，現場還有大型戶外彈跳氣墊、草原親子活動、超人氣餐車及特色市集、限定拍貼機；民眾可上西拉雅國家風景區管理處官網及臉書粉絲專頁查詢。

西拉雅趣飛車每屆參賽的無動力造型車大比造車創意。（西拉雅國家風景區管理處提供）

西拉雅趣飛車設有不少創意獎項。（西拉雅國家風景區管理處提供）

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