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    單男摩鐵吃「姊妹丼」 激烈戰慘況讓房務員崩潰

    吹風機的電線被藏在螢幕後方，而插頭又藏在裝飾牆內，穆姓姊妹見拔不起來，直接割斷電線。（民眾提供）

    吹風機的電線被藏在螢幕後方，而插頭又藏在裝飾牆內，穆姓姊妹見拔不起來，直接割斷電線。（民眾提供）

    2024/08/14 06:09

    〔記者王捷／台南報導〕賴姓男子約穆姓姊妹去摩鐵「一男戰二女」，但事後業者清理房間時快崩潰，因為房內能移動的東西都被偷，連名牌吹風機也被割斷電線帶走，警方循線找上賴男，並在他家搜出毒品吸食器，全案昨依毒品罪函送。

    據了解，賴男、穆姓姊妹都有吸毒的紀錄，尤其年過半百的穆大姊，疑似長年吸毒，外表比實際年齡大30歲，3人都沒有穩定的工作，賴男原本是跟穆小妹比較熟，常常兩人一起出門，後來穆大姊也會加入。

    大約在7月中，賴男約穆姓姊妹去汽車旅館，完事後賴男先走，不久才換兩姊妹離開，等要清理房間時，房務員一開門好崩潰，房內像被颱風掃過，垃圾桶、鋼杯被偷走，掛在浴室的沐浴乳、洗髮精，被整組拆下來，梳妝台上的名牌吹風機，業者擔心被消費者拿走，還刻意把插座設計在裝飾牆內，沒想到電線直接被割斷。

    警方受理後，找上賴男，但他喊冤，自稱他先離開房間根本不知情，而穆姓姊妹被通知到分局，他們交出了被割斷電線的名牌吹風機，並聲稱其他東西都是賴男拿的。

    後來警方蒐集證據，呈報給檢察官聲請搜索票，獲台南地院核准，警方持票到賴男家搜索，雖然沒找到與旅館相關的證物，但是發現毒品吸食工具，訊後將他依毒品罪函送。

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