擱淺貨輪成全國最夯景點 南市議員李啟維建議就地保留

擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪。（記者蔡文居攝）

2024/08/12 17:11

〔記者蔡文居／台南報導〕因凱米颱風而擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪，意外成為遊客打卡的熱門景點，台南市議員李啟維今天建議政府應慎重思考，如果能就地保留，可能讓台南因禍得福，對台南觀光發展將有莫大幫助。

南市觀旅局長林國華表示，該貨輪是擱淺在沙灘上，並沒有固定支撐，基於安全考量而決定予以拆除，而且貨輪是屬於船公司所有，並非市府所屬財產，目前船公司也已圍起圍籬進行拆解。他感謝議員的建議，強調一切還是以安全最重要。

李啟維表示，很多市民向他反映，這次雖然有多艘停泊外海的貨輪因颱風在台灣西南沿岸擱淺，但就屬在台南黃金海岸的蘇菲亞號吸引最多人參觀打卡，因為這一帶的海灘最自然最漂亮，不像其它海域充斥水泥、石頭、消波塊，大家最初被這艘擱淺貨輪吸引，到了現場才發現原來最美海灘就在這個地方。

李啟維說，蘇菲亞號擱淺的地方就是原來的小美軍海水浴場，美軍撤退之後就沒在使用，加上80年代河川污染連鯤鯓海水浴場也關起來，雖然政府投入巨資興建船屋、親水公園，但還是經營不起來，空有黃金海岸硬體設施卻失去過去海水浴場繁華熱鬧景象。

他表示，蘇菲亞號的擱淺可能讓台南因禍得福，最近參觀遊客絡繹不絕，成為全國最夯景點得到證明，他舉例說冰島參觀海邊空難小型飛機要走很久時間，不像參觀蘇菲亞號動線這麼方便，景色這麼自然漂亮壯觀，難怪地方希望保留聲音，何況就地解體也會造成海岸破壞污染，實在值得政府相關單位慎思。

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