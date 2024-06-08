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月老聯誼開花結果 台南聖母廟贈第1對結婚新人金牌祝賀

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局共同將豐富的賀禮與金牌送給新人（圖正中）。（記者王姝琇攝）

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局共同將豐富的賀禮與金牌送給新人（圖正中）。（記者王姝琇攝）

2024/06/08 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕台南正統鹿耳門聖母廟舉辦聯誼活動佳評如潮，參與聯誼的青年男女也陸續傳出結婚的好消息。廟方與民政局聯手打造「金牌」送給第1對結婚的新人，並贈送「宮廷古風攝影棚」古風婚紗照免費拍攝。

聖母廟表示，去年5月21日首度和市府民政局共同辦理月老聯誼，8月20日、11月11日接續舉辦，創下7分鐘秒殺爆滿的報名速度，也許下「第1對結婚送黃金」的承諾，今年初參與聯誼的青年男女陸續傳出結婚的好消息，委請民政局依據「結婚登記生效日」的先後，遴選出第1對結婚的幸福新人，並贈出「金牌」。

吳姓新郎是工程師住在台中，同為吳姓的新娘則是護理師住在台南，在去年1111月老聯誼認識彼此；新郎說，在茫茫人海中第1眼就看到她就好像是月老早已注定，認識之後才發現2人開的擇偶條件都符合彼此，所以很快地2個月後就決定想結婚。

聖母廟主委王增榮表示，廟宇最重要是為信徒提供心靈的寄託，現代年輕人不結婚、少子化，成為國安危機，為了讓更多年輕人願意走進廟裡為自己求好緣、行動不便的長輩可為子女求姻緣，才會設立1樓月老姻緣殿、辦理聯誼，看到許多年輕人因此獲得幸福、走進家庭，這就是宗教信仰給予的正向力量。

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局共同將豐富的賀禮送給新人。（記者王姝琇攝）

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局共同將豐富的賀禮送給新人。（記者王姝琇攝）

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局聯手打造「金牌」送給第1對結婚的新人。（記者王姝琇攝）

台南正統鹿耳門聖母廟與民政局聯手打造「金牌」送給第1對結婚的新人。（記者王姝琇攝）

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