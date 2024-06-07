端午節「午時水」 廖大乙建議這樣用可招財轉運

民俗專家廖大乙說端午午時水是「純陽之水」，除了除穢趨吉，還可用來招財轉運。（廖大乙提供）

2024/06/07 15:06

〔記者楊金城／台南報導〕端午節就要到了，民俗取「午時水」灑淨、淨身保平安，因為這是在端午午時11點至13點陽氣最旺的時段，民俗專家廖大乙說這是「純陽之水」，除了除穢趨吉，還可用來招財轉運。

廖大乙建議民眾在端午當天取午時水半桶，取用自來水代替以前的井水，日曬15分鐘以上，如逢下雨取1桶更好，裝入寶特瓶後在瓶身貼個小紅紙再放在家中財位或是辦公桌、書桌底下右側，用以招財轉運。

習俗上，民眾也會在午時水加入艾草、菖蒲，洗臉淨身，如果沒有，廖大乙說也可滴2滴白花油或是檜木精油替代，用以灑淨、淨身。

台語俗諺「午時洗目睭，金到若烏鶖」、「洗午時水，不肥亦水（美之意）」，比喻午時水的妙用。端午時，民眾都會在門口插艾草、菖蒲避邪，也會加入午時水中用以洗臉淨身，以趨吉避凶。

台南市鹽水區有200年歷史的泉利打鐵鋪，至今維持端午節取午時水換新的打鐵水的傳統，一年才換一次打鐵水，整年不臭，83歲第五代老闆李一男說「午時水」就因是純陽之水，用來打鐵、磨刀更加堅固耐用。

端午節又稱正陽日，是一年之中陽氣最旺的日子，廖大乙建議民眾在端午節當天穿著白色、金黃色有助運勢。

台南鹽水區百年泉利打鐵鋪，至今維持端午節在古井取午時水換新的打鐵水的傳統。（資料照，記者楊金城攝）

民眾可在端午節當天午時取自來水作為午時水，在日曬後加入艾草、菖蒲，洗臉淨身，如果沒有，也可滴2滴白花油或是檜木精油替代。（記者楊金城攝）

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