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曾文水庫化身大型滯洪池攔蓄2.5億立方米 發揮排砂與沖淤效益

曾文水庫開啟溢洪道進行調節性放水，也發揮了排砂功能。（圖由南水分署提供）

曾文水庫開啟溢洪道進行調節性放水，也發揮了排砂功能。（圖由南水分署提供）

2024/07/29 16:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風強襲台灣，阿里山區劇烈降雨，為曾文水庫帶來豐沛進帳，依照當時的蓄水率，等於1座容量約2.5億立方米的大型滯洪池，攔蓄洶湧的入流量，減輕下游河川負擔，再透過提早啟動的調節性放水，全力調控，也成功發揮了排砂與沖淤的效益，水情更加穩定。

水利署南區水資源分署統計，凱米影響期間，曾文水庫集水區總降雨量超過1075毫米，時雨量最高達55毫米，甚至在25日下午一度3小時內飆破百毫米，來到豪雨等級。

凱米侵襲之前，曾文水庫蓄水率50％左右，形成容量2.5億立方米的大型滯洪池，南水分署也啟動預防性調節放水，提早因應，減輕颱風豪雨發生時對下游河川的負擔。

根據觀測資料，這次颱風降雨，總入流量超過7.24億立方米，曾文水庫發揮攔洪作用，而開啟溢洪道、防淤隧道，以及永久河道放水道（PRO）等的調節性放水，也有驚人的排砂效益。

凱米颱風調節性放水的總排砂量，達258.41萬立方米，已是今年目標的1.6倍，對於增加庫容很有助益。

另外，調節性放水總沖淤量初估也達505萬立方米，對下游淤泥暫置區的沖淤率約93％，有助於抽泥作業的持續進行，讓曾文水庫的清淤可以更加速推動。

正值汛期，曾文水庫預留安全的蓄洪操作空間，南水分署觀測，截至今天下午4點，水位標高227.46公尺，蓄水率90.72％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.38億立方米。

曾文水庫開啟防淤隧道（右）、PRO等進行調節性放水，也發揮排砂效益。（圖由南水分署提供）

曾文水庫開啟防淤隧道（右）、PRO等進行調節性放水，也發揮排砂效益。（圖由南水分署提供）

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