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藍營議員林燕祝質疑2案場埋廢棄物、南市開挖無不法 力暘光電：盼勿隨謠言起舞

台南市環保局在力暘光電的台南2個案場開挖，調查有無掩埋事業廢棄物。（環保局提供）

台南市環保局在力暘光電的台南2個案場開挖，調查有無掩埋事業廢棄物。（環保局提供）

2024/06/06 13:28

〔記者楊金城／台南報導〕力暘光電在台南2個案場日前被議員爆料疑違法掩埋事業廢棄物，要求南市府徹查，案經南市環保局開挖，確認未埋任何廢棄物；力暘今天（6日）發出聲明說：「決無任何違法填土及掩埋廢棄物」，盼各界回歸政策面理性探討，勿隨謠言起舞。

國民黨南市議員林燕祝5月24日在議會質詢，質疑力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場占地約20公頃，未提送興辦事業計畫，並在沒有申請填土下，掩埋事業廢棄物。她要求環保局在檢察官指揮下進行開挖，絕對不容這種事發生。

因事關重大，台南市政府環保局會同南市經發局與政風人員在5月29日前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，僅在天英42的第2挖點表土上有些許磚塊，但並非廢棄物，其餘5個點都查無不法。

台南市環保局局長許仁澤表示，據檢舉資料顯示有3個光電案場涉回填廢棄物，其中2場「天柱05」及「天英42」的清查結果皆無任何廢棄物。

力暘集團指出，全力配合環保局實地鑽探等調查作業，並提供包括施工前的基地照片與背景資料供查核，調查結果證實並無不法，「本公司施工過程一切遵守政府法規，決無任何違法填土及掩埋廢棄物等情事。」

台南市環保局指出，南市光電案場有680多家，去年稽查10多家，今年將陸續盤查其他670場，若發現有回填卻未申請，就會全面開挖，調查釐清是否符合興辦事業計畫。

許仁澤說，如有光電業者確認違反規定，除要求業者恢復原狀，並依相關法令鐵腕開罰。

力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場被質疑掩埋廢棄物，開挖調查並未發現。（民眾提供）

力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場被質疑掩埋廢棄物，開挖調查並未發現。（民眾提供）

力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場被質疑掩埋廢棄物，開挖調查並未發現。（民眾提供）

力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場被質疑掩埋廢棄物，開挖調查並未發現。（民眾提供）

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