暢遊西拉雅抽iPhone 「夏日好Chill」明開跑

關子嶺夏日山車祭將在7月27日下午舉辦拉山車巡行活動。（資料照，記者楊金城攝）

2024/06/05 20:44

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅夏日好Chill明天（6日）開跑，有消費集點抽iPhone、仙境二寮攝影比賽、夏日好chill遊程，重頭戲關子嶺夏日山車祭則在7月27日登場，推動暑假國旅觀光。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能說，觀光署推出台灣仲夏節在6月啟動，串連全台好吃、好玩的活動與景點，其中，「西拉雅夏日好Chill」明天開跑到8月底，希望透過系列活動推動西拉雅夏、秋季觀光旅遊。

西拉雅管理處與台南市旅行商業同業公會理事長、西拉雅觀光產業協會今天（5日）為西拉雅夏日好Chill宣傳，徐振能指出，6月正值台南白河蓮子、台南芒果、綠竹筍產季，搭上西拉雅夏日好Chill系列活動，歡迎遊客來西拉雅品嘗農特產、體驗特色活動，泡泥漿溫泉，不但舒壓也可以玩得盡興。

先開跑的消費集點抽獎，聯合大西拉雅觀光圈內食、宿、遊、購近50家的店家提供多項優惠，消費滿200元可集1點，集滿10點即可參加抽獎，參加7月27、28日夏日山車祭活動也可以集點，點數越多、抽獎機會越多，7、9月各抽出1名iPhone15幸運兒。

仙境二寮攝影比賽徵件到8月16日截止，冠軍獎金3萬元，歡迎攝影高手來為西拉雅留下美好瞬間。

夏日好chill遊程為7月27、28日的兩日遊套裝行程，參與體驗關子嶺夏日山車祭，跟著手機攝影達人王小路學習手機攝影。

關子嶺夏日山車祭將在7月27、28日舉辦，27日下午4點有山車拉行祈福，和清涼創意比賽，搭配2天清涼市集的小農農產銷售、那卡西演出，暑假到關子嶺泡湯也很好玩。

西拉雅夏日好Chill的活動資訊、報名，可上西拉雅國家風景區管理處、臉書粉絲專頁查詢。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（左二）和西拉雅商圈業者宣傳西拉雅夏日好Chill明天開跑。（記者楊金城攝）

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