安南區遊憩新亮點！ 台南鹿耳門聖母廟親子園區啟用

台南鹿耳門聖母廟親子園區以聖母廟廟徽作為設計概念，有許多吸睛創意的遊具。（記者王姝琇攝）

2024/06/03 18:12

〔記者王姝琇／台南報導〕台南特色親子景點再+1！結合傳統廟宇文化的正統鹿耳門聖母廟廟徽親子園區今日舉行啟用典禮，邀請安南區當地國小、幼兒園小朋友體驗全新園區，市長黃偉哲也親自出席共襄盛舉。

鹿耳門聖母廟廟徽親子園區以聖母廟廟徽作為設計概念，有許多吸睛創意遊具，例如太極造型戲水池、五王上山五種元素遊戲區、千里眼順風耳造型洗手臺等，結合廟宇文化，更是安南區親子遊憩新去處。

黃偉哲表示，廟徽親子園區在多方支持努力之下順利完成，為在地增添新亮點，讓市民朋友就近有好的親子遊憩場所，同時更可體驗廟宇文化，具有發揚地方宗教文化的意義。園區設計充滿宗教特色與巧思，相信將讓市民遊客流連忘返、體驗在地宗教內涵。

鹿耳門聖母廟擁有悠久的歷史及古老媽祖信仰聞名，3年1科的「土城香」是被譽為「南瀛五大香」的南台灣宗教盛事，「迓春牛」更被列為市定文化資產，吸引大量香客與觀光客朝聖。廟方與台南市政府工務局合作，在悟智樂園原址開發廟宇文化主題共融式親子公園，也再添一處與在地特色文化緊密結合的台南親子遊憩場所。

鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，感謝黃偉哲、議員蔡麗青的支持促成園區建設，感謝安南區公所區長魏文貴協助推進園區順利完成，還要感謝丞信工程顧問、奇宥營造公司，願意來標這個工程。

王增榮說，這個案子預算不高只有幾百萬，3、4個月就要完成這麼大座公園，要連夜趕工還要虧錢，如果沒有對媽祖的發心，定無法完成。過去這裡是全台出名的「悟智樂園」，現在是鹿耳門聖母廟的「廟徽園區」，歡迎大家來安南區、來聖母廟玩。

台南鹿耳門聖母廟親子園區正式啟用，市長黃偉哲與在地學童一起同樂。（記者王姝琇攝）

太極造型戲水池。（記者王姝琇攝）

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