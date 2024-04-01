曾文水庫集水區昨人工增雨 目前預估進帳40萬噸

曾文水庫及甲仙攔河堰3月31日中午實施人工增雨作業。（南水分署提供）

2024/04/01 13:00

〔記者劉婉君／台南報導〕受到鋒面影響，中央氣象署今（1）日清晨針對台南地區發布大雷雨報，而經濟部水利署南區水資源分署昨天中午在曾文水庫及甲仙攔河堰實施人工增雨，從昨天到今天上午10時為止，預估進帳40萬噸，今天上午7時10時分至11時止，則從甲仙攔河堰越域引水約8萬噸。

根據南水分署監測資料，曾文水庫集水區昨天累積降雨量1.6亳米，今天截至中午12時止，累積降雨量為15.1，2天合計降雨量16.7亳米，曾文水庫有效蓄水量為2億1785萬噸，水位212.44公尺，蓄水率43.16%；烏山頭水庫有效蓄水量6242萬噸，水位56.41公尺，蓄水率79.55%。南化水庫有效蓄水量3369萬噸，水位166.75公尺，蓄水率37.65%。

南水分署副分署長林玉祥表示，曾文水庫與甲仙堰均於昨天中午12時10分時，進行人工增雨作業，各燃放2支焰劑。依據台大氣候團隊分析，下一波人工增雨的時機將在清明節連假期間，預計4月7日再行評估。

林玉祥指出，人工增雨作業增加10%降雨機率，曾文水庫集水區從今天清晨4時許開始降雨，高雄及台南、嘉義山區目前還有一些雨，雖然雨量不大，但不無小補。而旗山溪上游也有降雨情形，因此今天上午7時10分起自甲仙堰越域引水後，仍在持續進行中。

南水分署於今天上午7時10時分開始啟動甲仙堰越域引水。（南水分署提供）

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