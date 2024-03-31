紅球首站為何是接官亭 議員李宗霖專業解釋被讚爆

「紅球臺南」正在台南展出，首站選擇中西區的風神廟接官亭。今天在台南公園念慈亭 ，明天在成大未來館展出。（圖由南市府提供）

2024/03/31 10:04

〔記者蔡文居／台南報導〕「紅球臺南」正在台南展出，將展出10天，首站選擇中西區的風神廟接官亭，第二天則於永樂市場，今天在台南公園念慈亭，吸引民眾爭相朝聖，很多人納悶紅球有什麼好看的，何為「惡搞」古蹟？台灣基進南市議員李宗霖連兩天在臉書分享看法，超專業解說，被網友讚爆當議員太可惜。

李宗霖說，大家有沒有發現，經過這一番熱鬧的「惡搞」，大家突然開始在問「接官亭是什麼？」「為什麼放那裡？」

他說，如果紅球是個旅行者，剛來到台灣，為何首站選擇接官亭？其實接官亭是將近300年前，地方官員迎「接」朝廷「官」員的地方。清國朝廷官員從廈門出發，橫渡了凶險的黑水溝，鹿耳門登陸後，再搭船渡過台江內海抵達南河港（五條港之一），進入府城。官員上岸之後一定要先去風神廟拜謝風神，保佑他們平安抵達。

他說，因此，接官亭可以說是近300年前出入大員的節點，是台灣府的門面。看來紅球作為旅行者，它也打算從300年前的接官亭展開它的旅程。

紅球30日來到永樂市場，李宗霖說，他前往朝聖，遇到巷子內的氣質阿嬤說搞不懂紅球有什麼好看的，看到她身上穿著美麗白洋裝，靈機一動用來解釋紅球跟這城市的關係。「阿嬤，那顆紅球就好像是妳這件衣服上面的花草，讓我們的城市變得更漂亮！」「阿嬤忽然打通任督二脈，連忙點頭稱是XD。是啊，這裡從來就不是只有「吃」這麼簡單而已！」

網友回應說，「之前假日去（接官亭）完全沒人，能因為紅球吸引那麼多人，覺得好感動。」「新舊互動，也讓人更認識古蹟的意涵。」還有網友看了大讚說，「這位人才當議員，實在太可惜」。

圖片來源︰蔣元樞，〈重修風神廟並建官廳碼頭石坊圖說〉，《重修臺郡各建築圖說》，國立中央圖書館景印，民國72年。（圖由李宗霖提供）

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