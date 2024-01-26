仙氣美女高鐵站現場揮毫 龍年創意春聯受歡迎

「仙氣美女」張浿筠能寫又會畫，現場揮毫創意春聯深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/26 14:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年將至，長榮大學書藝系團隊今天依循傳統在台南高鐵站揮毫送春聯，旅客們迴響熱烈，應屆生張浿筠連續4年都到場服務，被譽為「仙氣美女」的她，能寫又會畫，作品受到喜愛，甚至出現排隊等候的情景。

這是長大書藝系第8年到台南高鐵站現場揮毫，贈送應景的春聯，還可依照特定需求，進行客製化創作，深受歡迎，活動今起展開為期2天。

系主任王源東表示，參加現場揮毫的學子，都要在全校書法比賽名列前茅，經過挑選進入團隊，每個固定時段，維持1師7生的堅強陣容，提供優質的春聯作品。

王源東說，除了已成為該系傳統的高鐵站寫春聯之外，也連5年與台積電合作，師生團隊一口氣進駐3天現場揮毫，更受邀到社福機構送愛，善盡社會責任。

來自澎湖的張浿筠，自小學就開始練書法，高中專攻水墨，她在2023南美展獲國畫組優選，升上長榮大學後，連4年都入選對外的春聯揮毫團隊，功力可見一斑。

除了書畫之外，張浿筠也曾在南部龍山獎的篆刻項目中拿到特優，美貌與才藝雙全。

張浿筠指出，相較於傳統式門聯，現在年輕人更喜愛可在室內張貼的創意春聯，以富巧思的字句搭配圖畫，趣味呈現，又討喜、應景，深受歡迎。

「仙氣美女」張浿筠（右）的創意春聯，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

長榮大學書藝系團隊在高鐵站現場揮毫贈送春聯，受到旅客喜愛。（記者吳俊鋒攝）

長榮大學書藝系團隊在高鐵站現場揮毫贈送春聯，旅客排隊索取。（記者吳俊鋒攝）

創意春聯受到年輕人青睞。（記者吳俊鋒攝）

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