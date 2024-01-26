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送年菜、春聯、篩檢、贈品 關廟公所結合企業社團連10年送暖

關廟區公所結合民間資源，連續10年發放愛心年菜，照顧轄內的獨老與弱勢。（記者吳俊鋒攝）

關廟區公所結合民間資源，連續10年發放愛心年菜，照顧轄內的獨老與弱勢。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/26 11:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕歲末已至，台南關廟區公所結合在地企業家薛文祥，以及民間社團資源等，今天舉辦愛心年菜發放，讓轄內的獨居長輩與弱勢家庭也能感受團圓圍爐的溫馨氣氛；薛文祥贊助愛心年菜的善行10年來不間斷，累計已逾700戶受惠，除了送年菜之外，還有送春聯、送篩檢、送贈品等全民健康迎新活動，場面熱烈。

這場「歡喜心、關廟情」愛心發放今天上午在公所前方進行，由於農曆年將至，也配合舉辦歲末迎新贈春聯的活動，區長李賢村邀請盧火旺、盧勝文、蔡秀珍、黃春猛、林隆旗、侯儒等6位在地書法名家現場揮毫，準備了逾500份，湧現排隊人潮，迴響熱烈。

愛心年菜的捐助已連續10年，由公所結合關廟行善團、歸仁獅子會、南市後指部與家樂福等共同舉辦，有燉雞、佛跳牆、無錫排骨、紅燒獅子頭、干貝花蝦米糕等美味料理，每份價值上千元，並加送1包優質米，共發放60戶。

現場不僅進行名家揮毫送春聯，衛生所也結合當地的吉安醫院送篩檢，項目包含肝炎、愛滋與口腔癌等，還有各項宣導攤位，有獎徵答送贈品，讓民眾健康、快樂迎新年。

李賢村說，薛文祥善的贊助已邁入第10年，善盡企業的社會責任，真的令人感動，雖然已近歲末，旅外遊子仍在各地打拚，還趕沒回來，公所先為獨老與弱勢家庭準備愛心年菜，只要加熱即可食用，相當方便，一起感受團圓圍爐的溫暖。

薛文祥指出，根據他的觀察，雖然國內總體經濟的表現看起來不錯，但社會底層的貧富差距卻日益嚴重，尤其關廟、龍崎等偏區，人口外流，獨老、弱勢等家庭較多，因此全力配合區公所等各單位贈送愛心年菜，攜手傳遞社會溫情。

歸仁獅子會長許漢宗也提到，很榮幸可以與薛文祥、區公所等合作共同推動愛心年菜，相當有意義，希望藉此拋磚引玉，號召更多資源一起投入弱勢關懷。

關廟區公所結合民間資源，連續10年發放愛心年菜，照顧轄內的獨老與弱勢。（記者吳俊鋒攝）

關廟區公所結合民間資源，連續10年發放愛心年菜，照顧轄內的獨老與弱勢。（記者吳俊鋒攝）

愛心年菜有5道美味料理，加上1包優質米。（記者吳俊鋒攝）

愛心年菜有5道美味料理，加上1包優質米。（記者吳俊鋒攝）

現場也有篩檢服務，關廟區長李賢村率先響應。（記者吳俊鋒攝）

現場也有篩檢服務，關廟區長李賢村率先響應。（記者吳俊鋒攝）

書法名家現場揮毫贈送春聯，民眾排隊領取，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

書法名家現場揮毫贈送春聯，民眾排隊領取，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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