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搶燈會人潮！台南5大旅遊達人攜手市府大推「安南就醬玩」攻略

台南5大人氣旅遊部落客難得現身攜手市府再推一波安南遊。（記者王姝琇攝）

台南5大人氣旅遊部落客難得現身攜手市府再推一波安南遊。（記者王姝琇攝）

2024/01/22 13:29

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接2024台灣燈會在台南，緊鄰安平燈區的安南區公所規劃4大遊程，由多位旅遊達人推薦逾50家必吃美食，今天盛大舉辦「安南就醬玩旅遊攻略」發表會；5大人氣旅遊部落客難得現身攜手市府再推一波安南遊！

今日發表會由知名旅遊作家阿春爸「阿春仔in台南」，攜手「城市少女阿璇」、「南人幫」、「強尼帶球」、「台南愛吃妹」介紹4條旅遊路線攻略，以及部落客推薦必吃美食；會場也由愛心總舖師蔡瑞成操刀，以海味十足的台江農特產烹煮傳統台菜。市長黃偉哲特地出席頒發獲推薦的優質美食店家認證立牌及感謝狀，也為安南區美食景點掛保證。

黃偉哲表示，安南區有許多傳統民俗景點，無論元宵節的土城聖母廟煙火，在地寺廟或四草綠色隧道等景點，都值得大家流連忘返，此外，還有許多入選米其林必比登，或在民眾心目中不輸米其林的美食；歡迎大家來安南區拜拜求平安，順遊安南區的特色景點。

安南區長魏文貴表示，「2024台灣燈會在台南」預定吸引1千萬人次到訪，而安南區緊鄰安平燈區，跨越四草大橋即來到台江國家公園管理處，廣闊的自然溼地洋溢著南島休閒風光，遊客可參考區公所推薦路線，安排安南輕旅行、品嚐廟口小吃、巷弄美食，晚上再到安平欣賞光之饗宴。所有資訊已於安南區公所網站提供，歡迎民眾上網站查詢。

此外，安南區各大廟宇為歡慶「臺南400」和農曆春年，也推出「臺南400．探訪台江十六寮」文化活動；包括春節期間，正統鹿耳門聖母廟舉辦「迎春牛」及花火迎春「國際高空煙火秀」活動；鹿耳門天后宮舉辦「台灣年文化季」自「封印大典」啟序，另外還有各大廟宇舉辦的迎春納福等節慶活動等。

多位旅遊達人推薦台南市安南區逾50家必吃美食及4大旅遊路線。（記者王姝琇攝）

多位旅遊達人推薦台南市安南區逾50家必吃美食及4大旅遊路線。（記者王姝琇攝）

愛心總舖師蔡瑞成操刀，以海味十足的台江農特產烹煮傳統台菜。（記者王姝琇攝）

愛心總舖師蔡瑞成操刀，以海味十足的台江農特產烹煮傳統台菜。（記者王姝琇攝）

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